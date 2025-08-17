قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لسه متعلمة السواقة جديدة وماعرفتش أصرف.. ضحية مطاردة الواحات تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد
سيارات طرحت في مصر موديل 2026.. تبدأ من 645 ألف جنيه
منى عبدالغني تنهار من البكاء على الهواء.. شاهد
صفقة وسام أبو علي.. الأهلي لم يتسلم أي تحويلات مالية من كولومبوس الأمريكي
المتحدث الحكومة: زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني للقاهرة تعزيز للتنسيق بشأن غزة وإعادة الإعمار
لاعب الزمالك يعتذر للجهاز الفني ويعود للحسابات قبل لقاء مودرن
اعتذار فتوح يعيده لحسابات جهاز الزمالك
خبير: تحسن أداء الجنيه وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني
مشاورات في الأهلي بشأن موقف إمام عاشور من المشاركة في المباراة القادمة
غضب في الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون
رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة
سنتخذ إجراءات قانونية.. الأوقاف تنفي شائعات بدء التقدم لمسابقة العمال والمؤذنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فتاوى وأحكام | حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها.. هل من يترك الصلاة في المسجد آثم؟

الإفتاء
الإفتاء
أحمد سعيد

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية عددًا من الفتاوى والأحكام التي بينتها دار الإفتاء المصرية والتى يتساءل عنها كثيرون، وفي السطور التالية من التقرير نستعرض أبرزها.

في البداية، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من فتاة تقول في سؤالها: "هل ينفع ألبس عن الموضة وأكون ملتزمة؟".

قال أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، يجوز ارتداء الملابس على الموضة مع الالتزام بالضوابط الشرعية للحجاب. 

ما حكم لبس الموضة للفتيات؟

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزي الشرعي يقوم على عدة شروط، أهمها: ألا يصف ولا يشف ما تحته من البدن، وأن يكون فضفاضًا واسعًا وطويلًا ساترًا للجسد.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الفتاة إذا التزمت بهذه المواصفات فلا مانع شرعًا من ارتداء ما تشاء من أزياء، حتى وإن كانت على الموضة، مؤكدًا أن الأهم هو تحقيق الستر والالتزام بضوابط الحجاب.

حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا بد من التفريق بين حالتين عند الحديث عن عمل المرأة وخروجها للشغل دون موافقة زوجها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن الحالة الأولى هي اتفاق الزوجين قبل الزواج على أن الزوجة تعمل، وفي هذه الحالة يكون الزوج ملتزم بالشرط الذي وافق عليه، ولا يحق له بعد الزواج أن يطلب منها ترك العمل إلا برضاها، لأن الشرط صحيح وملزم للطرفين.

وتابع: "أما الحالة الثانية، إذا تزوج الرجل من امرأة لا تعمل، فخروجها للعمل يحتاج إلى موافقته، خاصة إذا كان قد اشترط عليها قبل الزواج عدم العمل، وأن الأمر يقوم على الشرط والوضع السابق على الزواج، حيث يتفق الطرفان بوضوح منذ البداية".

وعن الموقف إذا لم يناقش الطرفان هذه المسألة قبل الزواج، أو طرأ طلب العمل بعد سنوات، قال أمين الفتوى: "ينبغي البحث عن سبب رغبة الزوجة في العمل؛ فإذا كان الهدف مساعدة الزوج في المصروفات أو تلبية احتياجات الأبناء، أو حتى علاج شعور بالوحدة والاكتئاب، فهذا أمر مقبول، لكن لا بد من الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات".

وأشار إلى أن الحوار والتفاهم هما الحل، حيث يجلس الزوجان معًا لوزن المصالح والمفاسد: هل العمل سيعود بالنفع أم سيؤدي إلى إهمال الأبناء أو إرهاق الزوجة؟ فإذا كان فيه مصلحة للأسرة فلا مانع، وإذا تبين أنه مضر فالأولى الاتفاق على بدائل مثل العمل من المنزل أو وسائل أخرى للمساهمة في دخل الأسرة.

ما حكم ترك الصلاة في المسجد؟

قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن صلاة الجماعة في المسجد لها ثواب وأجر عظيم، مشيرا إلى أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الإنسان منفردا بـ 25 درجة .

واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء في فيديو منشور على صفحة دار الإفتاء عبر فيسبوك، على فضل صلاة الجماعة في المسجد بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة».

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن صلاة الإنسان جماعة في بيته لا يأثم عليها الإنسان، وأن حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» قد ضعفه بعض العلماء، موضحًا أن العلماء الذين صححوا الحديث قالوا إن معناه لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد، منوها بأن صلاة الجماعة في البيت صحيحة لكنها أقل في الثواب من صلاة الجماعة في المسجد.

أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الفتاوى الإفتاء صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

صورة أرشيفية

منع الكتب الخارجية بالمدارس وتفعيل السبورات الذكية وتفعيل حصة الريادة.. قرارات عاجلة من التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

رحلة اليوم

لتلبية الطلب.. سكك حديد مصر تستعد لتسيير رحلات إضافية للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين

تقليل الاغتراب 2025

آخر فرصة للتسجيل في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات ..غدا

أحمد المسلماني

المسلماني يلتقي نائب وزير المالية لبحث ملف معاشات ماسبيرو

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

فيديو

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد