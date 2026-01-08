إحالة المتهمين بالاستيلاء على ممتلكات مجموعة عز العرب للجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة 5 متهمين إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بسرقة ممتلكات شركة عز العرب

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين سرقوا المنقولات المبينة بالأوراق - والمملوكة لشركة عز العرب وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه وذلك بأن قام المتهمون بالتوجه إلى مكان الواقعة مُستقلين سيارة قيادة المتهم الثالث وقام باقي المتهمون بسرقة وحدات التكييف الخارجية وقاموا بتحميلهم على السيارة مارة البيان وما أن أدركهم المجني عليه حتى توجه صوبهم وأمسك بقدم أحدهم محاولاً ضبطهم فقام المتهم الثاني بالإمساك بحجر كبير الحجم - قاموا بوضعه سلفا بالسيارة وألقاه على المجني عليه فأحدثوا إصابته بقدمه فسقط أرضاً فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام جريمتهم ولاذوا بالفرار بالمسروقات كما حازوا أداة (حجارة) مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو العملية



كما أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش و أحرز ذخيرة طلقة واحدة - مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونه غير مرخصاً له في حيازته أو إحرازه.

