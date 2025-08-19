هل يجوز أداء الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة؟.. أمين الإفتاء يوضح

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن وقت صلاة الليل يبدأ بعد الانتهاء من صلاة العشاء مباشرة ويستمر حتى طلوع الفجر، مع التأكيد أن الأفضل والأكمل أن تكون صلاة الوتر والتهجد في الثلث الأخير من الليل، حيث ورد أن الله سبحانه وتعالى ينزل فيه إلى السماء الدنيا، فيستجيب الدعاء ويغفر للعباد.

وبيّن أن صلاة الشفع ليست اسمًا لصلاة مخصوصة، وإنما يُقصد بها الركعات الزوجية، مقابل "الوتر" الذي يعني العدد الفردي. فالركعتان بعد العشاء مثلًا يمكن تسميتهما شفعًا، ثم يُختم بركعة مفردة تكون وترًا، وبذلك تكتمل صلاة الليل.

وأوضح أن النبي ﷺ كان غالبًا يوتر بـ11 ركعة، يسلم بعد كل ركعتين ثم يختم بواحدة، وقد أوتر أحيانًا بـ13 ركعة، أو 9، أو 7، بل وحتى بركعة واحدة فقط، وكل ذلك جائز. فالوتر نافلة مؤكدة عند جمهور العلماء، وليس فرضًا، وأقله ركعة واحدة بعد سنة العشاء.

أما عن كيفية أداء الشفع والوتر، فيجوز للمصلي أن يصليهما متصلتين كهيئة المغرب، أي ركعتان ثم تشهد أوسط ثم ركعة ثالثة، كما يجوز أن يؤدي الثلاث ركعات دون تشهد أوسط، أو أن يفصل بينهما فيصلي ركعتين ويسلم ثم يتبعها بركعة مفردة، وكل هذه الصور صحيحة.

وشروط الشفع والوتر هي ذات شروط الصلاة عمومًا: الطهارة من الحدث والنجاسة، ستر العورة، استقبال القبلة، وأداؤها في وقتها الذي يبدأ بعد العشاء ويمتد حتى الفجر.

وأفضل وقت لها هو السحر، أي في الثلث الأخير من الليل، وقت نزول الرحمة ومغفرة الله لعباده القائمين والمستغفرين.

كما وردت عن النبي ﷺ أدعية تقال في صلاة الوتر، منها قوله في آخر وتره: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

وفي مسألة قضاء الوتر بعد الفجر، اختلف الفقهاء؛ فالحنفية يرون وجوبه، بينما المالكية لا يوجبونه إذا دخل وقت الصبح، والشافعية والحنابلة استحبوا قضاؤه لمن فاتته لسبب نوم أو نسيان، مستدلين بحديث: «من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا ذكره».

وبذلك، فالأمر واسع، ويجوز أداء الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة، أو تأخيره إلى آخر الليل لمن وثق أنه سيستيقظ، والأفضل جعله في الثلث الأخير لأنه وقت مبارك.