حبس وغرامة .. الراقصة نورا تواجه عقوبات رادعة بسبب الملابس الخادشة للحياء
تراجع سعر صرف الدولار ختام تعاملات الأسبوع الجاري
التعليم تكشف حقيقة عدم الاعتراف دوليا بشهادة البكالوريا المصرية
أمطار الخير تبهج المعتمرين في رحاب المسجد الحرام | شاهد
إخفاق ممنهج .. الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة لحكومة سوريا المؤقتة | ما القصة؟
فيديو إطلاق أسد على عامل مصري في ليبيا.. قصة دعابة تحولت إلى صدمة
التعليم: أصحاب مراكز الدروس الخصوصية قادوا حملات مضللة لتخويف الطلاب من البكالوريا
مصدر مقدرب من وسام أبو علي يكشف سبب تأخر التعاقد مع كولومبس
صحفي: ثوابت الدولة المصرية تجاه غزة لا يمكن التخلي عنها بأي حال من الأحوال
بعد عملية خان يونس.. رئيس أركان الاحتلال: سنضرب حماس في كل مكان
التعليم تنفي إجبار طلاب الثانوي على اختيار نظام البكالوريا
التعليم تنفي حرمان خريجي البكالوريا المصرية من معظم الكليات في تنسيق الجامعات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب

دعاء الام
دعاء الام
إيمان طلعت

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال نجلاء من سوهاج، قالت فيه: "ابني دايمًا بيتخانق مع إخواته البنات، وبدعي عليه ومش عارفة أتعامل معاه"، مؤكدًا أن الدعاء على الأبناء غير جائز شرعًا، مشدّدًا على أن الأمر يحتاج إلى توجيه وتربية حسنة، لا إلى لعن ودعاء بالسوء.

وقال الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، اليوم الخميس: "نحن نوجه رسالة لكل الأمهات والسيدات: بلاش تدعوا على أولادكم، سيدنا النبي ﷺ قال: لا تدعوا على أولادكم، ولا على أموالكم، ولا على أنفسكم، قد يستجيب الله في لحظة، وتندمين ندمًا شديدًا لا ينفع معه شيء."

ودعا إلى تغيير هذه الثقافة المنتشرة بالدعاء على الأبناء، واستبدالها بدعاء بالهداية والصلاح، مثل: "اللهم اهده، اللهم اجعله من الصالحين، ومن القانتين"، مؤكدًا أن الكلمة الطيبة والتفاهم الهادئ مع الأبناء يكون له أثر كبير في تعديل السلوك، لا سيما حين يشعر الابن بمحبة الأم واهتمامها.

كما أشار إلى أن الأسلوب الحسن في الحديث مع الأبناء يمكن أن يؤثر فيهم تأثيرًا إيجابيًا، قائلًا: "لما الأم تقول لابنها بهدوء: يا محمد، اللي بتعمله غلط، ومينفعش تتعامل كده مع إخواتك، ده بيخلّي الولد يسمع ويستجيب."

ونصح الشيخ محمد كمال، الأمهات قائلاً: "عدن إلى الدعاء الطيب لأولادكن كما كانت الأمهات قديمًا يفعلن.. فكان الله يفتح عليهن أبواب الخير ببركة هذا الدعاء، ولا يزال الدعاء الصالح بابًا للبركة والنجاح".

الدعاء على الأبناء حكم دعاء الام على ابنائها هل يقبل دعاء الام على ابنائها

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

قبض مرتبات أغسطس خلال أيام.. احسب مرتبك بعد الزيادة

سعر نيسان التيما 2026 في السعودية

«فواكه تحرق الدهون».. أنواع تدعم حميتك وتساعد على إنقاص وزنك

قلق وتوتر كتير في الصيف.. إليك 4 حيل مضمونة للتغلب على المشكلة

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

