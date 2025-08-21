لو كثرت ذنوبك.. اعرف كيفية صلاة التوبة وصيغة الدعاء بعدها

صلاة التوبة من العبادات العظيمة التي بينتها السنة النبوية حيث يمكن لكل عبد أن يستعين بها ليمحو بها ذنوبه ويعود إلى ربه نادمًا، وصلاة التوبة يؤديها العبد راجيا مخلصا خاشعا في أدائها مطالبا بأن يغفر الله ذنوبه ويتقبل توبته.

كيفية صلاة التوبة

وفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة التوبة مستحبة باتفاق المذاهب الأربعة، فيستحب للمسلم إن وقع في المعصية أن يتوضأ ويحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين.

وأضافت دار الإفتاء، أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا يؤكد وجود صلاة للتوبة، وعدد ركعاتها اثنان؛ يجتهد فيهما المذنب بأن يستحضر قلبه ويخشع لله –تعالى-، ثم يستغفر الله، فيُغفر له "إن شاء الله تعالى".

واستشهدت حول كيفية صلاة التوبة بما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه، قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا غَفَرَ لَهُ»، ثم قرأ هذه الآية: «وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ» (سورة آل عمران: الآية 135»، أخرجه الترمذى.

واختتمت الإفتاء بأن هذا الحديث يدل على مشروعية صلاة التوبة، وعلى المذنب كذلك أن يحقق شروط التوبة وهى: أن يندم على المعصية ويعزم على عدم العودة إليها، وإن كانت تتعلق بحق آدمي رده إليه.

شروط التوبة

ذكر العلماء خمسة شروط للتوبة المقبولة على المرء أن يجتهد ليحصّلها كلها حتى يطمئنّ أن توبته قد قبلت، والشروط هي:

إخلاص النية لله تعالى من هذه التوبة، فلا تكن سعيًا لمرضاة أي أحد سواه. الإقلاع عن الذنب وتركه نهائيًا. الندم على إتيانه والوقوع فيه من قبل. عقد العزم على عدم العودة إليه ثانية. الشروع بالتوبة والإقبال على الله تعالى قبل أن يغرغر الإنسان عند الموت. أداء الحقوق إلى أصحابها إن كانت الذنوب والمعاصي متعلّقةً بالعباد، وبذل كل الوسع والطاقة في ذلك، فإن كانت التوبة من السرقة مثلًا فعلى العبد أن يردّ المسروقات إلى أصحابها، وإن كان ذلك صعبًا فعلى العبد أن يتصدّق بقيمة المسروقات.

الدعاء بعد صلاة التوبة

يفضل للعبد بعد أداء ركعات صلاة التوبة أن يردد أدعية يظهر فيها ندمه على ارتكابه المعاصي، وفي السطور التالية إليكم مجموعة من الأدعية وهي: