ما أفضل وقت لصلاة قيام الليل؟.. الإفتاء تجيب

صلاة قيام الليل من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ويبحث كثيرون عن أفضل وقت لأدائها، ورغم أنها جائزة في أي وقت بعد صلاة العشاء وحتى طلوع الفجر، استنادًا إلى الأحاديث النبوية الصحيحة التي بينت فضلها وعظيم ثوابها ولكن يبقى هناك البعض منا يرغب في أفضل لصلاة قيام الليل.

أفضل وقت لصلاة قيام الليل؟

وفي السياق، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن أفضل وقت لصلاة قيام الليل في الثلث الأخير ، كما أنه لا يشترط لأدائها وقت معين منه، فتبدأ الصلاة بعدَ انتهاء صلاةِ العشاء إلى طلوع الفجر الثّاني.

واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء، بما جاء في الحديث الصّحيح عن النّبي- صلى الله عليه وسلم- قوله: «أحَبُّ الصّلاة إلى الله صلاة داود عليه السّلام، وأحَبُّ الصّيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف اللّيل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يومًا ويُفطر يومًا».

واستدل أيضًا على أن كل الأوقات مناسبة لقيام الليل من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر، بقوله - صلى الله عليه وسلم -،«ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر».

كيفية صلاة قيام الليل

الأفضل في كيفية صلاة قيام الليل أن تكون مثنى مثنى، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صلاةُ اللَّيل مثنى مثنى، فإذا خَشي أحدُكمُ الصُّبح، صلَّى ركعةً واحدةً تُوترُ له ما قد صلَّى» وأقل الوتر ركعة واحدة يصليها بعد صلاة العشاء، فإن أوتر بثلاث ركعات فالأفضل أن يسلّم بعد الركعتين ويأتي بواحدة، وإن أوتر بخمسة فيسلم بعد كل ركعتين ومن ثمّ يأتي بركعة واحدة.

ويراعي في صلاته الطمأنينة وعدم العجلة والنقر، فيخشع في صلاته ولا يتعجل فيها، فأن يصلي عددًا قليلًا من الركعات بخشوعٍ وطمأنينةٍ؛ خيرٌ له مما هو أكثر بلا خشوع.

عبادات يعادل ثوابها صلاة قيام الليل

يبحث كثيرون عن أفضل 3 عبادات يعادل ثوابها صلاة قيام الليل، وذلك للاستزادة من الأعمال الصالحة، وفي النقاط التالية نوضح أهم هذه العبادات: