قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دبابات إسرائيلية مدعومة بغطاء جوي تتقدم باتجاه جنوب غزة
3 عبادات يعادل ثوابها صلاة قيام الليل.. لا تفوت أجرها
خصومات كبيرة تطال الغذاء والأجهزة والسيارات تصل إلى 50%.. موجة انخفاض تعيد التوازن للأسواق وتنعش السوق المصري
حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19-8-2025
إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال لمدينة بيت لحم
لتفقد جهود الإغاثة.. الهلال الأحمر المصري يستقبل رئيس وزراء فلسطين في العريش
هل يجوز الاتفاق على تحديد مدة زمنية لـ الزواج؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
بـ300 ألف قطعة كريستالة.. أستون مارتن فالكيري تخطف الأنظار| صور
أمين صندوق الزمالك: مجلس الإدارة سيتحرك من صباح الغد للحفاظ على حقوق النادي بعد قرار سحب أرض أكتوبر
إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع
لإنشاء شبكة إنترنت فضائية.. الصين تطلق كوكبة أقمار صناعية جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

3 عبادات يعادل ثوابها صلاة قيام الليل.. لا تفوت أجرها

3 عبادات يعادل ثوابها صلاة قيام الليل
3 عبادات يعادل ثوابها صلاة قيام الليل
أحمد سعيد

تعد صلاة قيام الليل من أعظم العبادات التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه، فهي باب لمغفرة الذنوب، ورفعة الدرجات، ووسيلة يتقرب بها العبد إلى ربه في خشوع وخضوع، ورغم عظم فضلها إلا أن هناك 3 عبادات أخرى أخبرنا الشرع الشريف أن ثوابها يعادل ثواب قيام الليل، وقد يغفل عنها الكثيرون، وسوف نتعرف عليها في السطور التالية.

3 عبادات يعادل ثوابها صلاة قيام الليل

يبحث كثيرون عن أفضل 3 عبادات يعادل ثوابها صلاة قيام الليل، وذلك للاستزادة من الأعمال الصالحة، وفي النقاط التالية نوضح أهم هذه العبادات:

  1. أداء صلاة العشاء والفجر في جماعة، وذلك للحديث الذي رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة». 
  2. أداء أربع ركعات قبل صلاة الظهر عن أبي صالح رحمه الله تعالى مرفوعًا مرسلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أربع ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر» (حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة).
  3. قراءة مائة آية في الليل فعن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة».

دعاء صلاة قيام الليل

ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ».

«وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

كيفية صلاة قيام الليل

الأفضل في كيفية صلاة قيام الليل أن تكون مثنى مثنى، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صلاةُ اللَّيل مثنى مثنى، فإذا خَشي أحدُكمُ الصُّبح، صلَّى ركعةً واحدةً تُوترُ له ما قد صلَّى» وأقل الوتر ركعة واحدة يصليها بعد صلاة العشاء، فإن أوتر بثلاث ركعات فالأفضل أن يسلّم بعد الركعتين ويأتي بواحدة، وإن أوتر بخمسة فيسلم بعد كل ركعتين ومن ثمّ يأتي بركعة واحدة. 

ويراعي في صلاته الطمأنينة وعدم العجلة والنقر، فيخشع في صلاته ولا يتعجل فيها، فأن يصلي عددًا قليلًا من الركعات بخشوعٍ وطمأنينةٍ؛ خيرٌ له مما هو أكثر بلا خشوع.

صلاة قيام الليل قيام الليل 3 عبادات يعادل ثوابها صلاة قيام الليل عبادات يعادل ثوابها صلاة قيام الليل صلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

الدكتور مصطفى مدبولي

خفض الأسعار 20% رسمياً .. رئيس الوزراء يعلن مفاجآة

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

ترشيحاتنا

الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط

سيامة دياكونين جديدين بأبنوب على يد الأنبا بيسنتي

الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف

التذكار الشهري لرئيس الملائكة ميخائيل بكنيسته بشرق الصف

مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

تعليق صادم لـ اتحاد العمال على مقترح بدء العمل من 5 صباحا

بالصور

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟

اضرار الاندومي
اضرار الاندومي
اضرار الاندومي

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

جاجوار
جاجوار
جاجوار

فيديو

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد