يوشار شريف: ما يحدث في غزة مسألة إنسانية وليست سياسية بالأخص

قال الدكتور يوشار شريف، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية في اليونان، في حديثه الأخير عن الأحداث الجارية في غزة: نحن نتكلم عن الإنسانية، عن البقاء، عن العدم، وعن قتل الأبرياء من النساء والأطفال والأرامل والمشايخ.

واضاف أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية في اليونان، في تصريح خاص لصدى البلد على هامش مؤتمر دار الإفتاء، ان هذه قضية إنسانية عميقة تمس جميع البشر حول العالم، وليست مجرد قضية تخص العلماء أو الأطراف السياسية فقط".

وأشار الدكتور شريف: الى ان الشعوب في جميع أنحاء العالم تدرك حجم المأساة، وهذه ليست مجرد قضية سياسية، بل هي مشكلة إنسانية خطيرة، فالشعوب تبقى واعية، تدعو وتتضرع لله، وتنزل إلى الشوارع للتعبير عن موقفها، بينما الجهات الرسمية تتجاهل هذه المآسي منذ سنوات".

وأكد أن ما يحدث في غزة، وكيف يتمسك أهلها بدينهم وبأرضهم المقدسة، يعتبر من وجهة نظره "أحد أعظم المعجزات التي يشهدها العالم اليوم".

وأشار إلى أن الشعوب المنصفة في جميع أنحاء العالم، الذين يمتلكون ضميراً حياً، يتألمون ويحزنون لما يحصل، وهم يدركون تماماً ما يجري ولا يحتاجون إلى تذكير.

وتابع: الضمير العالمي يقف مع الحق، وعلينا أن نواصل دعم هذه القضايا الإنسانية بكل ما أوتينا من قوة.