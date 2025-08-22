قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 22-8-2025

محمد يحيي

شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعا مع منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 22-8-2025، علي مستوي محلات الصاغة المختلفة مقارنة بما كان عليه أمس الخميس.

تحرك سعر الجنيه الذهب

وفقا لتداولات السوق في منتصف تعاملات اليوم أظهر سعر الجنيه الذهب زيادة تبلغ 400 جنيه علي الأقل في المتوسط داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وصل آخر تحديث سجله سعر الجنيه الذهب داخل محلات الصاغة المصرية نحو 36.56 ألف جنيه للبيع و 36.72 ألف جنيه للشراء

سعر الذهب مساء اليوم

وأظهر سعر جرام الذهب في مصر داخل محلات الصاغة المصرية زيادة جديدة بلغت 25 جنيه في المتوسط علي مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة.

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

تحرك الذهب اليوم

وكان سعر المعدن الأصفر قد شهد تحركا علي مدار الاسبوع الجاري بمقدار اقترب من 100 جنيه زيادة على الاقل داخل محلات الصاغة

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4570 جنيه للشراء و 4590 جنيه للبيع 

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو  3917 جنيه للبيع و 3934 جنيه للشراء

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر 24 الأكبر قيمة نحو 5222 جنيه للبيع و 5245 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3046 جنيه للبيع و 3060 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.56 ألف جنيه للبيع و 36.72 ألف جنيه للشراء 

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3368 دولار للبيع و 33689 دولار للشراء.

شعبة الذهب 

أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه لا يوجد ما يسمى بـ "ضريبة إعادة البيع" على المشغولات الذهبية، مشددة على أنه لا ضريبة تُفرض دون نص قانوني أو قرار رسمي من الجهات المعنية.

 إعادة بيع الذهب

وأوضحت أن ما يثار حول نسب تتراوح بين 1% و3% يتم خصمها عند إعادة بيع الذهب لا أساس له من الصحة.

هبوط مفاجئ لـ الجنيه الذهب .. سعر المعدن الأصفر اليوم

تسعير الذهب

وأشارت الشعبة إلى أن تسعير الذهب يخضع لنفس القواعد التي تطبق على العملات، حيث يتم تحديد سعر للبيع وآخر للشراء بفارق يمثل ربح التاجر مقابل الخدمة، لافتة إلى أن الأسعار تتغير على مدار الساعة وفقًا للبورصة العالمية وسعر صرف الدولار محليًا.

 خصم نسبة تحوط عند شراء الذهب

وأضاف البيان أن ما يقوم به بعض التجار من خصم نسبة تحوط عند شراء الذهب المستعمل من المستهلكين هو أمر متعارف عليه في السوق، ويأتي لتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسعار الحادة أو الأعباء المترتبة على صهر وإعادة تشكيل المشغولات، موضحة أن هذه النسبة ليست ثابتة وتختلف من تاجر لآخر وحسب ظروف السوق.

وشددت الشعبة على أن عملية إعادة البيع تخضع في الأساس لآليات العرض والطلب، مؤكدة أهمية وعي المستهلك ومقارنته لأسعار البيع والشراء لدى أكثر من تاجر قبل إتمام الصفقة لضمان الحصول على أفضل قيمة. 

كما دعت الشعبة التجار إلى تحري الدقة في التعاملات وتدريب العاملين لديهم على تسعير الذهب بشكل صحيح وعدم استخدام مصطلحات غير قانونية حفاظًا على ثقة العملاء واستقرار السوق.

