قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضوي الشربيني بعد عودة شيرين وحسام : يا ألف خسارة
ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي
الزمالك والمصري في الصدارة..ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثالثة
ليفربول يضع خطة لضم بديل محمد صلاح وسط صراع مع أندية إنجليزية كبرى
إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها
فاروق جعفر: خوان ألفينا لاعب يمتلك مهارة وشخصية واضحة
مهرجان العلمين الجديدة.. Dizzy too Skinny يشعل حماس الجمهور
الدوري الألماني.. كين يسجل هاتريك ويقود البايرن للفوز على لايبزيج 6-0
انتهاء أزمة حسام عاشور والأهلي
شاهد.. عملية إنقاذ شاب متهور من الموت أسفل عجلات قطار بني سويف
طلبت له الشرطة.. العلاج الطبيعي تفضح الاستشاري النصاب
العد التنازلي بدأ.. آخر موعد للحجز في «سكن لكل المصريين 7»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آي صاغة: ارتفاع الذهب محليا وعالميا مدعوما بتلميحات باول عن خفض الفائدة

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “جيروم باول”، التي فتحت المجال أمام خفض وشيك لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي عزز من جاذبية المعدن النفيس.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 قفز بمقدار 45 جنيهًا ليسجل 4590 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 38 دولارًا لتصل إلى مستوى 3377 دولارًا. 

وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5246 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 3934 جنيهًا، وعيار 14 عند مستوى 3060 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 36720 جنيهًا.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن كانت الأسعار قد شهدت تراجعًا يوم أمس الخميس، حيث خسر جرام الذهب عيار 21 نحو 10 جنيهات، ليفتتح التعاملات عند 4555 جنيهًا ويغلق عند 4545 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية العالمية بنحو 9 دولارات لتغلق عند 3339 دولارًا بعد أن بدأت التعاملات عند 3348 دولارًا.

الارتفاع القوي اليوم ارتبط مباشرةً بخطاب جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في الندوة السنوية للبنوك المركزية التي ينظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي.

وأشار باول إلى أن التوقعات الاقتصادية ومخاطر التضخم وتباطؤ النمو قد تستدعي تغييرات في السياسة النقدية، مؤكداً أن الفيدرالي بات أقرب إلى الحياد بمقدار 100 نقطة أساس مقارنة بالعام الماضي، وأن استقرار معدلات البطالة يمنحه مرونة أكبر للتحرك بحذر.

وأوضح “باول” أن المخاطر في المدى القريب تبدو أكثر تعقيدًا، إذ ترتفع احتمالات التضخم بينما تتراجع فرص التوظيف، مشيرًا إلى أن سوق العمل يبدو متوازنًا بشكل غير معتاد نتيجة لتراجع العرض والطلب معًا.

وحذّر من أن هذا التوازن الهش قد ينقلب سريعًا إلى موجة تسريحات وارتفاع في معدلات البطالة إذا تزايدت الضغوط.

وفي الوقت نفسه، أكد باول أن الضغوط التضخمية تبقى مصدر قلق رئيسي، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات بدأت تُحدث أثرًا مباشرًا على الأسعار، وأن هذه الآثار ستتراكم خلال الأشهر المقبلة، لكنها قد تظل محدودة نسبيًا إذا لم تتحول إلى موجة تضخمية متواصلة. 

وأضاف: "لن نسمح لارتفاع لمرة واحدة في الأسعار أن يتحول إلى تضخم مستمر".

كلمات باول أثارت ردود فعل سريعة في الأسواق، حيث عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يومي 16 و17 سبتمبر المقبل.

كما أظهرت أداة CME FedWatch أن الأسواق تسعّر خفضًا آخر محتملًا قبل نهاية العام.

وبهذا، تكون الأسواق العالمية قد عادت إلى المراهنة بقوة على توجه الفيدرالي نحو التيسير النقدي، وهو ما انعكس فورًا في ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا، مع توقعات باستمرار هذا الزخم خلال الأسابيع المقبلة إذا تأكدت مؤشرات الخفض المنتظر.

أسعار الذهب أسعار الذهب في الأسواق المحلية الفيدرالي الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

ترشيحاتنا

سمير عثمان

تكليف سمير عثمان بتسيير أعمال أمين عام جامعة عين شمس الأهلية

مركز قصر العيني للأبحاث السريرية

تسجيل قصر العيني للأبحاث السريرية KCCR بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية

شهر رمضان

محطة إيمانية وروحانية.. موعد شهر رمضان المبارك 2026

بالصور

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. لا تتردد في معرفة ما يُثير فضولك

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. ستجد الراحة النفسية

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. شارك ابتسامتك وفرحتك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

برج السرطان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. تمسك بروتينك المريح

برج السرطان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

فيديو

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد