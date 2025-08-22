قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 22-8-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب في مصر تحركا جديدا مع منتصف تعاملات اليوم الجمعة الموافق 22-8-2025، علي مستوي أعيرة الذهب المختلفة داخل محلات الصاغة المصرية.

تحرك الذهب اليوم

وفقا لآخر تحديث سجله سعر الجرام الواحد من المعدن الأصفر والذي تضمن زيادة جديدة بلغت 25 جنيها في المتوسط داخل محلات الصاغة وبمختلف الأعيرة الذهبية

وكان سعر الذهب قد شهد تحركا مع مطلع الأسبوع الجاري؛ بمقدار 50 جنيه علي الأقل ليستمر صعوده  حتي اقتراب انتهاء هذا الأسبوع بمعدل وصل لما بين 75 و 90 جنيه في المتوسط

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5194 جنيه للبيع و 5222 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4545 جنيه للبيع و 4570 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو  2895 جنيه للبيع و 3917 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 14اليوم

وصل سعر عيار 14 الأدني فئة لنحو  3030 جنيه للبيع و 3047 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3323 دولار للبيع و 3324 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.36 ألف جنيه للبيع و 36.56 ألف جنيه للشراء.

الذهب والشعبة العامة للذهب والمجوهرات

أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه لا يوجد ما يسمى بـ "ضريبة إعادة البيع" على المشغولات الذهبية، مشددة على أنه لا ضريبة تُفرض دون نص قانوني أو قرار رسمي من الجهات المعنية.

أسعار الذهب

 إعادة بيع الذهب

وأوضحت أن ما يثار حول نسب تتراوح بين 1% و3% يتم خصمها عند إعادة بيع الذهب لا أساس له من الصحة.

تسعير الذهب

وأشارت الشعبة إلى أن تسعير الذهب يخضع لنفس القواعد التي تطبق على العملات، حيث يتم تحديد سعر للبيع وآخر للشراء بفارق يمثل ربح التاجر مقابل الخدمة، لافتة إلى أن الأسعار تتغير على مدار الساعة وفقًا للبورصة العالمية وسعر صرف الدولار محليًا.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

 خصم نسبة تحوط عند شراء الذهب

وأضاف البيان أن ما يقوم به بعض التجار من خصم نسبة تحوط عند شراء الذهب المستعمل من المستهلكين هو أمر متعارف عليه في السوق، ويأتي لتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسعار الحادة أو الأعباء المترتبة على صهر وإعادة تشكيل المشغولات، موضحة أن هذه النسبة ليست ثابتة وتختلف من تاجر لآخر وحسب ظروف السوق.

وشددت الشعبة على أن عملية إعادة البيع تخضع في الأساس لآليات العرض والطلب، مؤكدة أهمية وعي المستهلك ومقارنته لأسعار البيع والشراء لدى أكثر من تاجر قبل إتمام الصفقة لضمان الحصول على أفضل قيمة. 

كما دعت الشعبة التجار إلى تحري الدقة في التعاملات وتدريب العاملين لديهم على تسعير الذهب بشكل صحيح وعدم استخدام مصطلحات غير قانونية حفاظًا على ثقة العملاء واستقرار السوق.

سعر الذهب الويم سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر جرام الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 14 اليوم

