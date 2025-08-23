قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة انقلابية على المخابرات الأمريكية من إدارة ترامب
أفضل أعمال شهر المولد النبوي.. 10 أمور تجعله بداية خير لحياتك القادمة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 23-8-2025
مجزرة الفجر بخان يونس.. 14 شهيدًا بينهم رضيع في قصف إسرائيلي غادر
الفراخ الحمراء انخفضت.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم
سوريا تعلن حذف صفرين من عملتها في محاولة لتحقيق الاستقرار النقدي
فى ذكراه.. قصة زواج عبد السلام النابلسي الغربية وإعلان إفلاسه
الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله
موسكو: 67 مواطناً روسياً وأقاربهم لا يزالون في قطاع غزة
رئيس هندسية ستاد النادي الأهلي يكشف مفاجأة بشأن المشروع في نوفمبر 2026
هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. سنة حسنة مستحبة بشرط
عمرو الدردير يهاجم منتقدي خوان الفينا :على أي أساس زيزو أفضل منه؟
اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 23-8-2025

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

ينشر صدى البلد أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 بمحلات الصاغة في مصر.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5246 جنيهًا للبيع و5223 جنيهًا للشراء، بينما بلغ عيار 21 الأكثر تداولًا 4590 جنيهًا للبيع و4570 جنيهًا للشراء.


أسعار الذهب اليوم فى مصر
عيار 24:
سعر البيع 5246 جنيهًا – سعر الشراء 5223 جنيهًا.

عيار 22:
سعر البيع 4809 جنيهات – سعر الشراء 4788 جنيهًا.

عيار 21 (الأكثر تداولًا):
سعر البيع 4590 جنيهًا – سعر الشراء 4570 جنيهًا.

عيار 18:
سعر البيع 3934 جنيهًا – سعر الشراء 3917 جنيهًا.

عيار 14:
سعر البيع 3060 جنيهًا – سعر الشراء 3047 جنيهًا.

عيار 12:
سعر البيع 2623 جنيهًا – سعر الشراء 2611 جنيهًا.

الأونصة الذهب:
سعر البيع 163,160 جنيهًا – سعر الشراء 162,449 جنيهًا.

الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21):
سعر البيع 36,720 جنيهًا – سعر الشراء 36,560 جنيهًا.

الأونصة بالدولار:
سجلت 3373.38 دولار.

