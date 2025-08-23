قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا اليوم السبت

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا
أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا
علياء فوزى

أسعار أوقية الذهب محليا وعربيا وعالميا اليوم

سعر أوقية الذهب في مصر بلغت نحو 162271  جنيها

سعر أوقية الذهب في الإمارات بلغت نحو 12635.75درهما

سعر أوقية الذهب في السعودية بلغت نحو  12648.00 ريالا 

سعر أوقية الذهب عالميا  سجلت نحو 3371.70 دولار

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر وبعض دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية، والإمارات المتحدة، وكذلك عالميا،  ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة اليوم السبت 23 أغسطس 2025.

أسعار الذهب في مصر اليوم بدون مصنعية 

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 5217 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22  إلى 4782 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 4565 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3913 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو  3043 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12  اليوم 2609 جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 36520 جنيهًا.

أسعار أوقية الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم  لـ الأوقية بلغت نحو 162271  جنيها.

أسعار الذهب بدون مصنعية في الإمارات اليوم السبت :

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 24 بلغت نحو 406.25  درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 22 سجلت نحو 376.25  درهم إماراتي.  

أسعار الذهب في الإمارات  اليوم للجرام عيار 21 وصلت نحو  360.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 18 بلغت نحو 309.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو 239.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الامارات اليوم  للجرام عيار 12 وصلت نحو 205 دراهم إماراتية.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 12635.75درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 2886.00 درهما إماراتيا.
 

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 24 بلغت نحو 406.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 22 وصلت نحو 372.75  ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 21 نحو سجلت 355.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام اليوم عيار 18 بلغت نحو 305.00 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو 237.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 203.25 ريال سعودي.

سعر الأونصة الذهبية في السعودية يبلغ حوالي 12648.00 ريالا سعوديا.

 بينما سعر الجنيه الذهب يبلغ حوالي 2846.50 ريال سعودي.

سعر الذهب عالميا 

سعر الأونصة بالدولار.. تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية حوالي 3371.70 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

معدل الفائدة الرئيسية.. يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 

أسعار النفط عالميا.. عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

أسعار الذهب أسعار الذهب محليا أسعار الذهب عالميا أسعار الذهب عربيا أسعار الذهب اليوم

