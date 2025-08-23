توك شو| استقرار سعر الذهب والعملات وحالة الطقس.. المساعدات الغذائية والطبية عاجزة عن تلبية احتياجات قطاع غزة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس في مصر

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025، أحدث تحركات أسعار الذهب في السوق المحلي.

وشهدت الأسعار ارتفاعًا مقارنة بالأيام السابقة، حيث سجل:

سعر عيار 18 نحو 3882 جنيهًا

سعر عيار 21 نحو 4530 جنيهًا

سعر عيار 24 نحو 5177 جنيهًا

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 36240 جنيهًا

أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23 أغسطس

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، صباح اليوم، السبت 23 أغسطس، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، حيث شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 48.45 جنيه

سعر البيع: 48.55 جنيه

اليورو الأوروبي

سعر الشراء: 56.44 جنيه

سعر البيع: 56.56 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 65.21 جنيه

سعر البيع: 65.35 جنيه

طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. القاهرة تسجل 36 درجة اليوم

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد حالة الطقس،حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم السبت، 23 أغسطس 2025، سيكون شديد الحرارة رطباً نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا رطبًا على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

شبورة وصعوبة بالرؤية على بعض الطرق

تشهد مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال ساعات الصباح، ما يؤثر على الرؤية خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء.

مبادرة للتعامل بالمادة الفعالة تُنهي أزمة نقص الأدوية في مصر |فيديو

قال الصحفي عبد الصمد ماهر، إن أزمة نقص بعض الأدوية ترجع في الأساس لسلوك المواطنين، حيث يصر كثيرون على شراء علامات تجارية محددة، رغم توافر بدائل تحتوي على نفس المادة الفعالة.

الهيئة المصرية للدواء تطلق مبادرة لحل الأزمة

وأضاف “ماهر” خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد، أن الهيئة المصرية للدواء أطلقت مبادرة لتشجيع الأطباء والصيادلة على وصف وصرف الأدوية بالمادة الفعالة بدلًا من الاسم التجاري، في خطوة تهدف إلى تقليل الضغط على منتجات بعينها وتحقيق عدالة في توزيع الدواء.

استشاري إدارة التراث العمراني يوضح مفهوم ونطاق القاهرة الفاطمية

أكد الدكتور أحمد صدقي، استشاري إدارة التراث العمراني، أن القاهرة تعتبر أقدم من دمشق، موضحًا أن المفهوم الشائع بأن القاهرة الفاطمية فقط هي التاريخية محدود وخاطئ.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" مع الإعلاميين أحمد دياب وعبيدة أمير، والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن النطاق التاريخي للعاصمة يمتد من الفسطاط جنوبًا إلى الشرابية شمالًا، ومن الأسوار الطولونية شرقًا إلى الطرز الأوروبية غربًا.

زيارة نعمت عون لمركز سرطان المرأة: دعم للمرضى والأطقم الطبية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن زيارة السيدة اللبنانية الأولى نعمت عون إلى مركز سرطان المرأة في لبنان تمثل رسالة دعم قوية من الدولة لمرضى السرطان، لا سيما أن هذا المركز يُعَد من أبرز المراكز المتخصصة في علاج أمراض المرأة السرطانية.

وأشار سنجاب، خلال مداخلة مباشرة في برنامج «صباح جديد» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن لبنان شهد تحديات صحية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مواجهة ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان، وسط أزمة في الخدمات الصحية المجانية.

نقص في الرعاية الحكومية يفاقم أزمة العلاج

وأوضح المراسل أن منظومة العلاج في لبنان تعاني من غياب المستشفيات الحكومية التي تقدم خدمات علاج مجانية أو مدعومة من الدولة، ما جعل تكلفة علاج السرطان مرتفعة على المرضى، وأضاف أن الأوض

«إغاثة غزة»: المساعدات الغذائية والطبية عاجزة عن تلبية احتياجات السكان في القطاع

قال الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا يمكن تصنيفها على أنها مساعدات لأنها لا توزع على أهالي القطاع بطريقة عادلة، مشيرًا إلى أن المساعدات التي تدخل غزة لا يوجد بها التنوع الكافي الذي سيحل أزمة المجاعة بسبب التعنت الإسرائيلي ورفض بعض الشاحنات بمبررات واهية.

وأضاف «زقوت»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 80% من سكان قطاع غزة لا يحصلون على أي مساعدات مباشرة، ولكنهم يحاولون الحصول على القليل من الغذاء من الجمعيات الخيرية التي توزع وجبة واحدة فقط يوميا من الأرز أو العدس، مشيرا إلى أن من يستطيع شراء الطعام من الأسواق المحلية يواجه أسعار مرتفعة تفوق قدرات معظم الأسر، خاصة في ظل غياب مصادر الدخل.