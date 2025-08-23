برلماني: تقارير المجاعة في غزة جرس إنذار للعالم.. والاحتلال يتحمل حرب بالإبادة الجماعية

أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، عن بالغ استنكاره وإدانته للأوضاع الكارثية في قطاع غزة، والتي وصلت إلى مرحلة المجاعة الجماعية المنظمة وفقًا لأحدث التقارير التي تناولتها وسائل الإعلام، مؤكدا أن ما تشهده غزة اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية، بل هو جريمة إبادة جماعية متعمدة تُرتكب بحق المدنيين العزل، وتستوجب محاكمة دولية عاجلة لكل المتورطين فيها.





وشدد عصام على أن الصمت الدولي تجاه هذه الجريمة يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية، قائلاً: "العالم يشاهد بأسره جريمة حرب بالصوت والصورة، ويتحول إلى متفرج بينما يموت الأطفال والنساء جوعًا وقصفًا."



وطالب النائب بفك الحصار فورًا وفتح كافة المعابر وتسيير مساعدات إغاثية دائمة دون عوائق ومحاسبة دولية بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائم الحرب، مشيدا بالدور المصري البطولي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "مصر كانت وستظل درعًا للأمة، ومعبر رفح شريان حياة لأهل غزة، ونطالب بتحويل هذا المعبر إلى ممر دائم للإغاثة وإدخال كل الاحتياجات بدون قيود."



