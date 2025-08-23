خارجية النواب: إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي والمجاعة في غزة تعكس غطرسة الاحتلال

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن إعلان المجاعة بشكل رسمي في قطاع غزة،. يعكس حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في القطاع واللذي وصل عددهم لحوالي ٢ مليون إنسان معرضون للإبادة بسبب سياسة التجويع التي تنتهجها اسرائيل.

وأضافت "حارص" في تصريحات لها اليوم:" أن إعلان المجاعة نداء أخير للمجتمع الدولي والدول الفاعلة ذات التأثير لإنقاذ المدنيين بالقطاع ، ووضع حد لانتهاكات قوات الاحتلال التي تجاوزت كل المعايير والمواثيق والاتفاقيات الدولية، مشددة على أن تلك الانتهاكات بمثابة جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.



وأشارت عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إلى أن التعنت الإسرائيلي الواضح في غلق المعابر من الجانب الإسرائيلي ورفض دخول المساعدات، سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من نصف مليون فلسطيني دخلوا مرحلة المجاعة فعليا، وأن هناك أكثر من مليون ونص مصنفين ضمن مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد وفقا للأمم المتحدة.



وشددت على ضرورة الضغط على إسرائيل لفتح المعابر وادخال المساعدات الإنسانية للقطاع، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لضمان دخول المساعدات ووصولها بالتساوي على الفلسطينيين، مشيرة الى أن شاحنا المساعدات متكدسة أمام المعابر من الجانب المصري بسبب التعنت الإسرائيلي الرافض لفتح المعابر من الجانب الأخر.



وأكدت أن مصر لم تغلق معبر رفح ليوم واحد منذ حرب السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، وأن مصر كانت ولازالت الداعم الاول والحقيقي للقضية الفلسطينية ولحصول الأشقاء على حقوقهم المشروعة في إقامة دولة مستقلة على حدود يونيو ١٩٦٧، موضحة أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لوقف النزاع في المنطقة والحفاظ على استقرارها.