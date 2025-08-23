غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، أن حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 62,622 شهيداً، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما بلغ عدد الجرحى 157,673 مصاباً، مع بقاء عدد من الضحايا تحت الأنقاض في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط، استقبلت مستشفيات القطاع 61 شهيداً و308 مصابين، لترتفع حصيلة الضحايا منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي إلى 10,778 شهيداً و45,632 مصاباً.

كما أوضحت المصادر الطبية أن ضحايا استهداف المساعدات الإنسانية ارتفعوا إلى 2,076 شهيداً و15,308 مصابين، بعد تسجيل 16 شهيداً و111 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير.

وفي السياق ذاته، سجّلت المستشفيات 8 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الجوع إلى 281 شهيداً، بينهم 114 طفلاً، وسط استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية.