القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا

أفادت وزارة الصحة بغزة، بوفاة 8 أشخاص نتيجة سوء التغذية بينهم طفلان خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، عن ارتفاع عدد شهداء التجويع في القطاع إلى 281 بينهم 114 طفلا.

وقال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من دير البلح، إن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة يشهد توسعًا ملحوظًا، موضحًا أن الغارات الأخيرة طالت مختلف أحياء ومحافظات القطاع، بما فيها منطقة المواصي التي سبق أن ادعى الاحتلال أنها منطقة آمنة وطالب الفلسطينيين بالنزوح إليها.