تصاعد وفيات المجاعة في غزة إلى 281 شهيداً بينهم 114 طفلا

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، بوفاة ثمانية مواطنين جراء المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الجوع إلى 281 شهيداً، بينهم 114 طفلاً.

ويواصل الوضع الإنساني في القطاع التدهور بشكل خطير في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023، وإغلاق جميع المعابر منذ 2 مارس 2025، الأمر الذي أدى إلى منع دخول المساعدات الغذائية والطبية وتفاقم أزمة المجاعة.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من تضاعف معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة بين مارس ويونيو الماضيين، بينما أكدت منظمة الصحة العالمية أن واحداً من كل خمسة أطفال في غزة يعاني سوء تغذية حاد، معتبرة أن الحصار المتعمد وتأخير إدخال المساعدات تسببا في فقدان مزيد من الأرواح.