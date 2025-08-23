قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية

وزارة الخارجية والهجرة
وزارة الخارجية والهجرة
علي صالح

ترحب جمهورية مصر العربية بما أعلنته المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا بشأن خارطة طريق تسوية الأزمة الليبية، وخاصة ما يتعلق بتشكيل حكومة مؤقتة تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات الوطنية في دولة ليبيا الشقيقة خلال فترة زمنية محددة تتراوحبین ۱۲ و ۱۸ شهرا.

وتؤكد مصر على أهمية الالتزام بهذا الإطار الزمني باعتباره أمرًا ضروريًا لضمان مصداقية العملية السياسية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والتنمية، من خلال مسار انتخابي سليم يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بالتزامن مع توحيد المؤسسات الليبية من خلال حكومة جديدة وموحدة.

وتجدد مصر دعمها الكامل للجهود الأممية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا وبما يحفظ وحدة الدولة الليبية وسيادتها.

وزارة الخارجية المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا خارطة طريق تسوية الأزمة الليبية الانتخابات الوطنية ليبيا

