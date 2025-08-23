كندا تهدئ اللعب مع أمريكا عبر إلغاء الرسوم الجمركية

تسعى كندا لخفض التوتر مع أمريكا وإدارة ترامب عبر إلغاء الرسوم الجمركية الانتقامية على قائمة طويلة من المنتجات الأمريكية التي تتوافق مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا “USMCA”.

ستُجري الحكومة تعديلات على سياستها المتعلقة بالرسوم الجمركية لتتماشى بشكل أوثق مع الإجراءات الأمريكية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة الأمر.

وسيُعفى نطاق واسع من المنتجات الاستهلاكية أمريكية الصنع من رسوم بنسبة 25% عند تصديرها إلى كندا، شريطة أن تكون مشحونة بما يتماشى مع أحكام اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفق ما ذكرت بلومبرج.

لكن يرجح أن تبقي الحكومة على ضرائب استيراد بنسبة 25% على منتجات الصلب والألومنيوم الأمريكية، إضافة إلى الرسوم المفروضة على السيارات الأميركية. وكان الرئيس دونالد ترمب قد فرض رسوماً على جميع هذه القطاعات.

تهدف الخطوة أيضاً إلى التمهيد لمراجعة مرتقبة للاتفاقية التجارية، والمتوقع أن تبدأ في الأشهر المقبلة.

وسيُركز نظام الرسوم الكندي المضاد من الآن فصاعداً على إبراز أهمية تلك الاتفاقية، بحسب الأشخاص أنفسهم.