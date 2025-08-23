قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي بسبب اضطراب الأمواج
القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالاسكندرية
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
بعد التحديث.. رسوم التحويل والاستعلام بتطبيق إنستاباي
نيابة مطروح: حبس سائق النقل الليبي المتسبب فى حادث الضبعة واجراء تحليل مخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كندا تهدئ اللعب مع أمريكا عبر إلغاء الرسوم الجمركية

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

تسعى كندا لخفض التوتر مع أمريكا وإدارة ترامب عبر إلغاء الرسوم الجمركية الانتقامية على قائمة طويلة من المنتجات الأمريكية التي تتوافق مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا “USMCA”.

ستُجري الحكومة تعديلات على سياستها المتعلقة بالرسوم الجمركية لتتماشى بشكل أوثق مع الإجراءات الأمريكية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة الأمر.

وسيُعفى نطاق واسع من المنتجات الاستهلاكية أمريكية الصنع من رسوم بنسبة 25% عند تصديرها إلى كندا، شريطة أن تكون مشحونة بما يتماشى مع أحكام اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفق ما ذكرت بلومبرج.

لكن يرجح أن تبقي الحكومة على ضرائب استيراد بنسبة 25% على منتجات الصلب والألومنيوم الأمريكية، إضافة إلى الرسوم المفروضة على السيارات الأميركية. وكان الرئيس دونالد ترمب قد فرض رسوماً على جميع هذه القطاعات.

تهدف الخطوة أيضاً إلى التمهيد لمراجعة مرتقبة للاتفاقية التجارية، والمتوقع أن تبدأ في الأشهر المقبلة. 

وسيُركز نظام الرسوم الكندي المضاد من الآن فصاعداً على إبراز أهمية تلك الاتفاقية، بحسب الأشخاص أنفسهم.

كندا الحكومة الكندية أمريكا ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

بالصور

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

تموين بلبيس: ضبط مصنع أعلاف حيوانية ملوثة ومجهولة المصدر

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

لسبب غريب.. رولز رويس تلقى أغلى سيارة في الماء

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

بسبب سوء المبيعات.. هيونداي تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

فيديو

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد