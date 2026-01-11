وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025

كرم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الدكتور أحمد مجدي، المدرس بقسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بجامعة عين شمس، بمناسبة حصوله على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية (فرع الثقافة الرقمية) لعام 2025. جاء ذلك خلال احتفالية "عيد الثقافة المصرية" التي أقيمت بدار الأوبرا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور لفيف من قيادات المجلس الأعلى للثقافة ورموز الفكر والإبداع، ضمن قائمة ضمت 38 مبدعاً وباحثاً في مختلف المجالات.

​وقد أشادت الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب، بهذا الإنجاز مؤكدة أنه ثمرة مسار علمي جاد يواكب تحولات العصر الرقمي، ويعكس دور الكلية كشريك فاعل في تشكيل الوعي الثقافي وبناء الهوية المصرية.

كما احتفى وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بهذا الإنجاز، كونه يجسد تميز الجامعة وتكاملها الأكاديمي."

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد مجدي عن تقديره لهذا التكريم الرفيع، موجهاً الشكر لوزارة الثقافة وإدارة كليته والجامعة، ومؤكداً أن هذه الجائزة تمثل حافزاً ومسؤولية جديدة لمواصلة البحث والاجتهاد في تطوير مجالات الثقافة الرقمية والدراما.