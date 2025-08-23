وزارة ‏الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدتين في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سيطرة قواتها على بلدتي كليبان-بيك وسريدنييه في جمهورية دونيتسك الشعبية شرق أوكرانيا.

وأضافت الدفاع الروسية في بيان أن "وحدات من المجموعة الغربية حررت بلدة سريدنييه في جمهورية دونيتسك الشعبية"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وفي نفس السياق، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى قصف نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية.

وأسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية أربع قنابل جوية أوكرانية موجهة خلال 24 ساعة.

كانت تقارير سابقة قد أفادت بأن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 1500 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أسبوع.