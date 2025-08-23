قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالاسكندرية
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
بعد التحديث.. رسوم التحويل والاستعلام بتطبيق إنستاباي
نيابة مطروح: حبس سائق النقل الليبي المتسبب فى حادث الضبعة واجراء تحليل مخدرات
مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية
وزارة ‏الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدتين في شرق أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سيطرة قواتها على بلدتي كليبان-بيك وسريدنييه في جمهورية دونيتسك الشعبية شرق أوكرانيا.

وأضافت الدفاع الروسية في بيان أن "وحدات من المجموعة الغربية حررت بلدة سريدنييه في جمهورية دونيتسك الشعبية"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وفي نفس السياق، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى قصف نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية.

وأسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية أربع قنابل جوية أوكرانية موجهة خلال 24 ساعة.

كانت تقارير سابقة قد أفادت بأن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 1500 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أسبوع.

