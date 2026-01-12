500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية عن سعادته لافتتاح المرحلة الأولي من مشروع اوبيليسك للطاقة الشمسية بطاقة ٥٠٠ ميجاوات من الطاقة الشمسية بالإضافة لنظام تخزين بالبطاريات بسعة ٢٠٠ ميجاوات بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن هذا المشروع يعتبر أكبر المشاريع في الشرق الأوسط وأفريقيا لافتا أنه علي مساحة ٢٠ كيلو متر مربع وينتج ١.١ مليون وحدة من الطاقة الشمسية التي تولد ساعات ضخمة من الطاقة مشيرة أن الشركة قامت بهذا في وقت قصير للغاية منذ بداية توقيع العقود مع الحكومة المصرية .

وأضاف أنه منذ أشهر لم يكن وجود لأي شيء في هذا المكان أما الآن نفتتح المرحلة الأولي من المشروع مؤكدا أن الشركة قامت بالوفاء لتعهدتهم للحكومة المصرية كما أن مصر قدمت كل الدعم لإنجاز هذا المشروع.

وأشار أن شركته تكرس جهودها لطاقة الجديدة والمتجددة ليصبحوا علي كفاءة لتنفيذ مثل هذه المشروعات الضخمة بالتعاون مع المصريين الذين لديهم خبرة في هذا المجال .