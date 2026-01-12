أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية

قال المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء إن الوزارة تواصل العمل في دور جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الجديدة والمتجددة.

لافتا أننا نشهد اليوم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية بطاقة ٥٠٠ ميجاوات من الطاقة الشمسية إضافة لنظام تخزين بالبطاريات بسعة ٢٠٠ ميجاوات يأتي في تطور جني ثمار التنمية في هذا المجال .

وأضاف أن التنفيذ تم خلال 13 شهر فقط ما يجعله من أسرع المشروعات التي يتم إنجازها في المنطقة مؤكدا أن المشروع يعد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هذا يعكس الثقة للمجتمع الدولي في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر مشيرا الي ان أن مصر سوف تحقق نسبة ٤٢% من الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر قبل عام ٢٠٣٠.