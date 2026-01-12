قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
محافظات

لليوم الثاني.. قافلة مجلس الوزراء الطبية تواصل فحص مواطني الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تواصل قافلة رئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع بنك الشفاء، أعمالها الطبية لليوم الثاني على التوالي داخل مستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادي الجديد، في إطار دعم القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية مجانية ومتخصصة للمواطنين، تحت رعاية اللواء أركان حرب دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وتستهدف القافلة المجانية تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق البعيدة، حيث تضم القافلة نخبة من الأطباء والاستشاريين في عدد من التخصصات الطبية، إلى جانب توفير الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان للحالات المستحقة.

إضافة نوعية للمنظومة الصحية

وأكد الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أن القافلة تمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة، وتسهم بشكل مباشر في دعم مستشفى الداخلة العام، من خلال تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة، تساعد في تقليل قوائم الانتظار وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن المديرية تتابع أعمال القافلة بشكل مستمر، وتعمل على توفير كافة التسهيلات والإمكانيات اللازمة لضمان انتظام العمل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الإقبال شهد تزايدًا ملحوظًا من الأهالي، لما تقدمه القافلة من خدمات طبية متميزة بالمجان.

وتأتي هذه القافلة في إطار جهود الدولة المستمرة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن بجميع المحافظات، خاصة في المحافظات الحدودية، بما يسهم في تحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين ولدعم القطاع الصحي بالمناطق النائية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الوادي الجديد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد قافلة طبية

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

إبراهيم عبد الجواد

إبراهيم عبد الجواد يكشف تفاصيل اقتراب مروان عثمان من الأهلي

منتخب الجزائر

رسميًا .. الجزائر تلجأ إلى فيفا احتجاجًا على التحكيم في أمم إفريقيا

منتخب الجزائر

بعد وداع كأس أمم إفريقيا 2025.. حصيلة مقلقة للكرة الجزائرية منذ 2023

بالصور

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد