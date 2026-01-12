لليوم الثاني.. قافلة مجلس الوزراء الطبية تواصل فحص مواطني الوادي الجديد

تواصل قافلة رئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع بنك الشفاء، أعمالها الطبية لليوم الثاني على التوالي داخل مستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادي الجديد، في إطار دعم القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية مجانية ومتخصصة للمواطنين، تحت رعاية اللواء أركان حرب دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وتستهدف القافلة المجانية تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق البعيدة، حيث تضم القافلة نخبة من الأطباء والاستشاريين في عدد من التخصصات الطبية، إلى جانب توفير الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان للحالات المستحقة.

إضافة نوعية للمنظومة الصحية

وأكد الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أن القافلة تمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة، وتسهم بشكل مباشر في دعم مستشفى الداخلة العام، من خلال تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة، تساعد في تقليل قوائم الانتظار وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن المديرية تتابع أعمال القافلة بشكل مستمر، وتعمل على توفير كافة التسهيلات والإمكانيات اللازمة لضمان انتظام العمل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الإقبال شهد تزايدًا ملحوظًا من الأهالي، لما تقدمه القافلة من خدمات طبية متميزة بالمجان.

وتأتي هذه القافلة في إطار جهود الدولة المستمرة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن بجميع المحافظات، خاصة في المحافظات الحدودية، بما يسهم في تحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين ولدعم القطاع الصحي بالمناطق النائية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الوادي الجديد.