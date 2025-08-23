المقاومة الفلسطينية تطالب الدول العربية والإسلامية بخطوات عملية لإنقاذ أهالي غزة

دعت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم "السبت"، المجتمع الدولي وخاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى التحرك الفوري وفق البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع المجاعات، بما يشمل فتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء دون قيود.

وطالبت الفصائل الدول العربية والإسلامية بـ"الانتقال من بيانات التنديد إلى خطوات عملية"، تساهم في كسر الحصار المفروض على غزة وإنقاذ المدنيين الذين يواجهون الموت جوعًا وجرائم حرب ممنهجة.

كما دعت الشعوب العربية والإسلامية، إلى النفير الشعبي والضغط السياسي نصرةً للمحاصرين، معتبرةً أن الجميع أمام اختبار إنساني صارخ يكشف حجم المسؤولية تجاه غزة.

وأكدت الفصائل أن معركة غزة ليست شأنًا فلسطينيًا فحسب، بل قضية مصيرية تمس المنطقة بأسرها في مواجهة الخطر الإسرائيلي المتصاعد.