الضمانات الأمنية.. المبعوث الأمريكي يصل كييف اليوم

أفادت وكالة رويتزر للأنباء، اليوم السبت بأنه من المقرر أن يصل كيث كيلوج، المبعوث الأمريكي الخاص للرئيس دونالد ترامب، إلى كييف وسيشارك في سلسلة من الاحتفالات بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا.

وأضافت وكالة رويترز أن المبعوث الأمريكي كيث كيلوج سيتوجه إلى كييف وفقًا لمصادر، للمشاركة في إفطار صلاة/احتفالات عيد الاستقلال كما سيناقش الجهود الدبلوماسية المكثفة هذا الأسبوع مع القادة.

وأشارت إلى أن زيارة كيلوج إلى كييف تأتي في ظل مناقشات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا بشأن الضمانات الأمنية.

هذه ليست الزيارة الأولى لكيلوج إلى أوكرانيا فقد زار كييف الشهر الماضي.

يوم الاثنين، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن، حيث التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى قادة أوروبيين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

عشية هذا الحدث، التقى زيلينسكي مع كيلوج وناقش معه الوضع على خطوط المواجهة، بالإضافة إلى القدرات الدبلوماسية المشتركة لأوكرانيا وأوروبا وأمريكا.

في اجتماع مع ترامب ومسؤولين أوروبيين، ناقش زيلينسكي إنهاء الحرب، ولا سيما الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وصرح الرئيس الأوكراني أمس بأن الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في الضمانات الأمنية، وأن المفاوضات بشأن محتواها الدقيق مستمرة يوميًا.

وقال زيلينسكي: "لقد توصلنا، مع جميع شركائنا، إلى تفاهم متبادل هام مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا. وهذه هي المرة الأولى التي نحقق فيها هذا القدر من الاستعداد".

وفي الوقت نفسه، ووفقًا لشبكة CNN، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستشارك في الضمانات الأمنية لما بعد الحرب، لكنه أشار إلى أن أوروبا يجب أن تأخذ زمام المبادرة.