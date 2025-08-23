قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاد للمنافسة.. طارق السيد يكشف الفارق بأداء الزمالك عن الموسم الماضي
المقاومة الفلسطينية تطالب الدول العربية والإسلامية بخطوات عملية لإنقاذ أهالي غزة
محتجون يعترضون طريق بن جفير ويرفعون صور المحتجزين في غزة
موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن
محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة
قرار حاسم من شيرين عبد الوهاب وإجراء قانوني .. آخر التطورات
نوال الزغبي عن عودة شيرين وحسام: لا أريد الحديث عن أى فنانة
بسبب بطولة أمم إفريقيا.. أليو ديانج يؤجل تجديد عقده مع الأهلي
وزير التعليم بجامعة اليابان: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة مستقبل الطلاب
محافظ الجيزة: تعامل فوري مع أي متغيرات مكانية وإتخاذ الإجراءات القانونية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-8-2025
برلماني: تزايد المجاعة داخل قطاع غزة لحظة مأساوية في التاريخ الإنساني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الضمانات الأمنية.. المبعوث الأمريكي يصل كييف اليوم

كيث كيلوج، المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا
كيث كيلوج، المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا
قسم الخارجي

أفادت وكالة رويتزر للأنباء، اليوم السبت بأنه من المقرر أن يصل كيث كيلوج، المبعوث الأمريكي الخاص للرئيس دونالد ترامب، إلى كييف وسيشارك في سلسلة من الاحتفالات بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا.

وأضافت وكالة رويترز أن المبعوث الأمريكي كيث كيلوج سيتوجه إلى كييف وفقًا لمصادر، للمشاركة في إفطار صلاة/احتفالات عيد الاستقلال كما سيناقش الجهود الدبلوماسية المكثفة هذا الأسبوع مع القادة.

وأشارت إلى أن زيارة كيلوج إلى كييف تأتي في ظل مناقشات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا بشأن الضمانات الأمنية.

هذه ليست الزيارة الأولى لكيلوج إلى أوكرانيا فقد زار كييف الشهر الماضي.

يوم الاثنين، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن، حيث التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى قادة أوروبيين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

عشية هذا الحدث، التقى زيلينسكي مع كيلوج وناقش معه الوضع على خطوط المواجهة، بالإضافة إلى القدرات الدبلوماسية المشتركة لأوكرانيا وأوروبا وأمريكا.

في اجتماع مع ترامب ومسؤولين أوروبيين، ناقش زيلينسكي إنهاء الحرب، ولا سيما الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وصرح الرئيس الأوكراني أمس بأن الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في الضمانات الأمنية، وأن المفاوضات بشأن محتواها الدقيق مستمرة يوميًا.

وقال زيلينسكي: "لقد توصلنا، مع جميع شركائنا، إلى تفاهم متبادل هام مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا. وهذه هي المرة الأولى التي نحقق فيها هذا القدر من الاستعداد".

وفي الوقت نفسه، ووفقًا لشبكة CNN، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستشارك في الضمانات الأمنية لما بعد الحرب، لكنه أشار إلى أن أوروبا يجب أن تأخذ زمام المبادرة.

الضمانات الأمنية لأوكرانيا الضمانات الأمنية المبعوث الأمريكي كيث كيلوج ترامب عيد استقلال أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

ترشيحاتنا

قطع المياه

انقطاع المياه في عدة مناطق بالقليوبية لإصلاح خط طرد محطة كوم أشفين

صورة أرشيفية

تعليم الغربية: انتظام لجان امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

اورمان بني سويف

دعم زواج 10 فتيات يتيمات بقرى ونجوع بني سويف

بالصور

لسبب غريب.. رولز رويس تلقى أغلى سيارة في الماء

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

بسبب سوء المبيعات.. هيونداي تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

قوام رشيق.. شيماء سيف تستعرض جمالها بفستان أنيق

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة صيفية.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

فيديو

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد