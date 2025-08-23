قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفضل لاعب .. محمد صلاح ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام..شاهد
التوقيت الشتوي 2025 في مصر.. متى يبدأ وكيف يؤثر على يومك؟
ما الذي حدث لطالب طب قنا أثناء محاولة تركيب ميكروفون لمسجد بنجع حمادى؟|القصة الكاملة
خطة مثيرة للجدل.. ترامب يدرس استخدام بلوتونيوم الحرب الباردة كوقود للمفاعلات
الدوري المصري ... موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
زلزال في البنتاجون.. إقالات تطال قادة كبار بسبب الضربات ضد إيران
النوبات القلبية خطر متزايد يهدد النساء.. الأعراض وطرق الوقاية
ترامب: "إنتل" وافقت على منح الحكومة الأمريكية حصة 10% من أسهمها
السيتي وتوتنهام.. أبرز مباريات اليوم السبت 23-8-2025 والقنوات الناقلة
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
أستاذ بالأزهر: تصوير الزوجة خلال العلاقة فعل مشين وخروج عن تعاليم الإسلام
أخبار العالم

زلزال في البنتاجون.. إقالات تطال قادة كبار بسبب الضربات ضد إيران

قسم الخارجي

أقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ، رئيس وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية (DIA)، التي أصدرت تقييمًا بشأن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين كبار آخرين.

صرح مسؤول دفاعي كبير لقناة فوكس نيوز ديجيتال ، أمس الجمعة ، بأن الفريق جيفري كروس لن يشغل منصب رئيس وكالة استخبارات الدفاع.

جاءت هذه الإقالة بعد أشهر من تسريب تفاصيل وكالة استخبارات الدفاع عن التقييم الأولي لعملية "مطرقة منتصف الليل" إلى وسائل الإعلام وشكك التقييم في فعالية الضربات على المواقع النووية الإيرانية.

بعد ضربات يونيو، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن البرنامج النووي الإيراني قد "دُمّرَ تمامًا" ومع ذلك، وجدت وكالة استخبارات الدفاع أن الضربات لم تُؤدِّ إلا إلى تأخير طهران بضعة أشهر.

وفي مؤتمر صحفي عُقد بعد الضربات، هاجم هيجسيث وسائل الإعلام بشدة واتهمها بتحريف الحقائق.

بالإضافة إلى كروز، أقال هيجسيث نائبة الأدميرال نانسي لاكور، قائدة احتياطي البحرية، والأدميرال ميلتون ساندز، ضابط قوات النخبة البحرية الذي يشرف على قيادة الحرب الخاصة البحرية.

وقال مسؤول في البحرية: "اعتبارًا من الآن، لن يشغل الأدميرال ميلتون "جيمي" ساندز الثالث منصب قائد قيادة الحرب الخاصة البحرية"، مضيفا أنه "اعتبارًا من الآن، لن يشغل الأدميرال نانسي لاكور منصب قائد احتياطي البحرية."

قادت لاكور حوالي 59,000 فرد من قوات الاحتياط في البحرية وسلاح مشاة البحرية، بصفتها طيارة بحرية، لديها 1,300 ساعة طيران في الطائرات العسكرية، وكانت قائدة القاعدة الأمريكية في جيبوتي قبل أن تصبح رئيسة احتياطي البحرية، و سبب إقالتها غير معروف.

زلزال في البنتاجون البنتاجون الضربات ضد إيران وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث استخبارات الدفاع الأمريكية المنشآت النووية الإيرانية

