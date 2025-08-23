قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
أستاذ بالأزهر: تصوير الزوجة خلال العلاقة فعل مشين وخروج عن تعاليم الإسلام
موجة حر شديدة تودي بحياة أكثر من 1300 شخص في البرتغال
طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. القاهرة تسجل 36 درجة اليوم
أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس في مصر
وزير الدفاع الإيراني: صواريخنا ألحقت أضرارا كبيرة بإسرائيل وأجبرتها على وقف النار
أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة
تصفية 3 عنصر إجرامية.. التحفظ على مخدرات وسلاح بقيمة 75 مليون جنيه
عقب انقلاب سيارة.. تسيير الطريق الصحراوي بالإسكندرية جزئيا ورفع آثار الحادث
ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة..الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
برشلونة يحسم خريطة ميركاتو الصيف .. 4 صفقات ترسم الملامح الأخيرة
أخبار العالم

زلزال بقوة 5,8 درجات قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية

محمد على

ضرب زلزال بقوة 5,8 درجات قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية في تكرار للهزات الزلزالية المتقطعة  منذ أسابيع، والتي ضربت المنطقة وأثرت على المناطق المجاورة بل والبعيدة عنها.

امتد الأثر لهاواي الأمريكية، حيث سبق وأعلن حاكم ولاية هاواي الأمريكية جوش جرين حالة الطوارئ بعد إصدار تحذير من احتمال وقوع تسونامي في أعقاب زلزال قوي تحت سطح البحر في المحيط الهادئ.

أصدرت وكالة إدارة الطوارئ في هاواي (HI-EMA) أوامر بإجلاء السكان في مناطق الإخلاء من التسونامي يوم الأربعاء (29 يوليو).

وقال الحاكم جرين خلال إحاطة تلفزيونية: "إذا كنتم في منطقة ساحلية، فانتقلوا إلى الداخل وإلى مناطق مرتفعة فورًا. لا تنتظروا"، حاثًا الجمهور على أخذ هذا التهديد على محمل الجد.

وسبق أن حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن أمواج تسونامي قد تصل إلى هاواي.

كما سبق وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 8.8 درجة ضرب قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

