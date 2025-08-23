ضرب زلزال بقوة 5,8 درجات قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية في تكرار للهزات الزلزالية المتقطعة منذ أسابيع، والتي ضربت المنطقة وأثرت على المناطق المجاورة بل والبعيدة عنها.

امتد الأثر لهاواي الأمريكية، حيث سبق وأعلن حاكم ولاية هاواي الأمريكية جوش جرين حالة الطوارئ بعد إصدار تحذير من احتمال وقوع تسونامي في أعقاب زلزال قوي تحت سطح البحر في المحيط الهادئ.

أصدرت وكالة إدارة الطوارئ في هاواي (HI-EMA) أوامر بإجلاء السكان في مناطق الإخلاء من التسونامي يوم الأربعاء (29 يوليو).

وقال الحاكم جرين خلال إحاطة تلفزيونية: "إذا كنتم في منطقة ساحلية، فانتقلوا إلى الداخل وإلى مناطق مرتفعة فورًا. لا تنتظروا"، حاثًا الجمهور على أخذ هذا التهديد على محمل الجد.

وسبق أن حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن أمواج تسونامي قد تصل إلى هاواي.

كما سبق وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 8.8 درجة ضرب قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.