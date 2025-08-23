قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة انقلابية على المخابرات الأمريكية من إدارة ترامب
أفضل أعمال شهر المولد النبوي.. 10 أمور تجعله بداية خير لحياتك القادمة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 23-8-2025
مجزرة الفجر بخان يونس.. 14 شهيدًا بينهم رضيع في قصف إسرائيلي غادر
الفراخ الحمراء انخفضت.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم
سوريا تعلن حذف صفرين من عملتها في محاولة لتحقيق الاستقرار النقدي
فى ذكراه.. قصة زواج عبد السلام النابلسي الغربية وإعلان إفلاسه
الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله
موسكو: 67 مواطناً روسياً وأقاربهم لا يزالون في قطاع غزة
رئيس هندسية ستاد النادي الأهلي يكشف مفاجأة بشأن المشروع في نوفمبر 2026
هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. سنة حسنة مستحبة بشرط
عمرو الدردير يهاجم منتقدي خوان الفينا :على أي أساس زيزو أفضل منه؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حركة انقلابية على المخابرات الأمريكية من إدارة ترامب

مدير المخابرات
مدير المخابرات
محمد على

قال مسئولون إن رئيس وكالة استخبارات الأمور العسكرية الأمريكية واثنين من كبار الضباط الآخرين يجري إقالتهم، ليكون الأحدث في سلسلة من عمليات الإقالة العسكرية هذا العام.

وتأتي إقالة الفريق جيفري كروس، الذي قاد وكالة الاستخبارات منذ أوائل عام 2024، بعد أن أصدرت الوكالة تقييما أوليا أفاد بأن الضربات الأمريكية على إيران أعادت البرنامج النووي لطهران بضعة أشهر للوراء فقط.

ويناقض هذا التقييم - الذي نشرته وسائل الإعلام الأمريكية على نطاق واسع - مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الضربات دمرت المواقع النووية بالكامل، ما أثار غضبه ومسئولين داخل إدارته.

وقال مسئول  كبير طلب عدم الكشف عن هويته إن كروس "لن يشغل منصب مدير وكالة استخبارات الدفاع بعد الآن"، دون أن يقدم تفسيرا لرحيل الجنرال.

قبل أن يصبح مديراً لوكالة استخبارات الشئون العسكرية، عمل كروس مستشاراً للشئون العسكرية لمدير الاستخبارات الوطنية، وشغل أيضاً مناصب بما في ذلك مدير الاستخبارات للتحالف ضد تنظيم داعش المتطرف.

وقال مسئول أمريكي بشكل منفصل شريطة عدم الكشف عن هويته إن اثنين من كبار الضباط الآخرين - نائب الأدميرال نانسي لاكور، رئيس  البحرية، والأدميرال البحري ميلتون ساندز، قائد قيادة الحرب الخاصة البحرية - سيتركان منصبيهما أيضًا.

مسؤولون رئيس وكالة استخبارات العسكرية الأمريكية كبار الضباط الإقالة العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

وائل جمعة

ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي

ترشيحاتنا

داء السكري من النوع الأول لدى البالغين.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

داء السكري من النوع الأول لدى البالغين.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم يتصدر الترند بسبب الأهلي.. ما القصة؟

محمد صلاح

محمد صلاح يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي.. انجاز جديد للفرعون

بالصور

شيفروليه تعلن إيقاف بيع هذه السيارات فجأة بسبب عيب خطير

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

استغلي انخفاض سعره.. طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا

ألم الظهر وتعب مستمر.. علامات ارتفاع الكوليسترول عند النساء

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد