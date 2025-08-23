حركة انقلابية على المخابرات الأمريكية من إدارة ترامب

قال مسئولون إن رئيس وكالة استخبارات الأمور العسكرية الأمريكية واثنين من كبار الضباط الآخرين يجري إقالتهم، ليكون الأحدث في سلسلة من عمليات الإقالة العسكرية هذا العام.

وتأتي إقالة الفريق جيفري كروس، الذي قاد وكالة الاستخبارات منذ أوائل عام 2024، بعد أن أصدرت الوكالة تقييما أوليا أفاد بأن الضربات الأمريكية على إيران أعادت البرنامج النووي لطهران بضعة أشهر للوراء فقط.

ويناقض هذا التقييم - الذي نشرته وسائل الإعلام الأمريكية على نطاق واسع - مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الضربات دمرت المواقع النووية بالكامل، ما أثار غضبه ومسئولين داخل إدارته.

وقال مسئول كبير طلب عدم الكشف عن هويته إن كروس "لن يشغل منصب مدير وكالة استخبارات الدفاع بعد الآن"، دون أن يقدم تفسيرا لرحيل الجنرال.

قبل أن يصبح مديراً لوكالة استخبارات الشئون العسكرية، عمل كروس مستشاراً للشئون العسكرية لمدير الاستخبارات الوطنية، وشغل أيضاً مناصب بما في ذلك مدير الاستخبارات للتحالف ضد تنظيم داعش المتطرف.

وقال مسئول أمريكي بشكل منفصل شريطة عدم الكشف عن هويته إن اثنين من كبار الضباط الآخرين - نائب الأدميرال نانسي لاكور، رئيس البحرية، والأدميرال البحري ميلتون ساندز، قائد قيادة الحرب الخاصة البحرية - سيتركان منصبيهما أيضًا.