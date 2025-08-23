مجزرة الفجر بخان يونس.. 14 شهيدًا بينهم رضيع في قصف إسرائيلي غادر

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مجزرة جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة، راح ضحيتها 14 شهيدًا وعشرات الجرحى إثر قصف استهدف خيام النازحين في خان يونس ومنزلًا في مخيم المغازي.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن مدفعية الاحتلال قصفت خيام النازحين في منطقة أصداء شمال غرب خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 12 مواطنًا فلسطينيا بينهم 6 أطفال ورضيعة، إضافة إلى عدد من الإصابات.

وفي تطور متزامن، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية منزلًا في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما أعلن مستشفى العودة أن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية في مخيم النصيرات، مخلفة إصابات جديدة، مؤكداً استقبال شهيدين و26 مصابًا خلال الساعات الماضية، معظمهم جراء استهداف تجمعات المواطنين في نقاط توزيع المساعدات جنوب وادي غزة، حيث نُقل 9 من الجرحى إلى مستشفى الأقصى لاستكمال العلاج.