موسكو: 67 مواطناً روسياً وأقاربهم لا يزالون في قطاع غزة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت أن 67 مواطناً روسياً مع أقاربهم ما زالوا في قطاع غزة، مؤكدة أن الدبلوماسيين الروس على تواصل مباشر معهم.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك": "وفقاً للبعثة الروسية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، لا يزال حتى اليوم 67 مواطناً روسياً وأقاربهم في قطاع غزة".

وأشارت الوزارة إلى أن هؤلاء مواطنون لم يتمكنوا، لظروف أو أخرى، من المغادرة خلال فترة إجراءات الإجلاء المقررة.

وأمس الجمعة، أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أن المجاعة في غزة "ينبغي أن تؤرق الجميع"، مؤكدًا أنها كانت قابلة للتفادي لولا المنع الممنهج الذي تعرضت له قوافل المساعدات الغذائية.

وأوضح أن المساعدات ما زالت عالقة عند الحدود بسبب العرقلة الإسرائيلية، معتبرًا أن ما يحدث "لحظة عار جماعي".

كما شدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن المجاعة في غزة نتيجة مباشرة لإجراءات الحكومة الإسرائيلية، مضيفًا أن الوفيات الناجمة عن التجويع قد ترقى إلى جريمة حرب تتمثل في القتل العمد.