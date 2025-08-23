قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

12 شهيدا بينهم أطفال ونساء..مذبحـ.ة أسرائيلية جديدة بأصداء الفلسطينية

محمود نوفل

 
أفادت مصادر فلسطينية بإستشهاد 12 شخصا  بينهم أطفال ونساء جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في محيط مدينة أصداء شمال غربي خان يونس .

كما  قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي حيي الصبرة والزيتون بمدينة غزة.

وفي وقت لاحق ؛ كشفت هيئة البث العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس خطوات تعديل كميات المياه المُخصصة لشمال قطاع غزة، إلى جانب إصلاح خطي مياه مباشرين إلى جنوب القطاع، في ظل تصاعد التوترات بشأن خطة تهجير الفلسطينيين من مدينة غزة في إطار جهود لحيازة السيطرة الكاملة على القطاع.

ووفقًا للهيئة، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن استعدادات حكومية لمخطط يهدف إلى تهجير مئات آلاف السكان من شمال غزة نحو الجنوب.

ويظهر أن هذه الإجراءات حظيت بموافقة القيادة السياسية في تل أبيب، في سياق سياسات تمسّ أمن الحياة اليومية للفلسطينيين في القطاع.

وتُعد خطوة تقليص الإمدادات المائية عنصرًا جديدًا في سياسة استخدام العطش كسلاح ضمن “حرب الإبادة الجماعية”، التي تندرج ضمن سياسات صارمة تشمل التجويع ومنع مرور المعونات الإغاثية الضرورية إلى سكان غزة.

منذ يناير 2025، قطعت إسرائيل توريد المياه عبر شركة "ميكروت"، التي تُعَدّ أحد "المصادر الأساسية" للمياه في قطاع غزة.

وفي 9 مارس 2025، أوقفت إسرائيل تشغيل خط الكهرباء الرئيسي الذي يغذي محطة تحلية المياه المركزية قرب مدينة دير البلح في وسط القطاع، ما عرقل إنتاج كميات كبيرة من مياه الشرب وساهم في تفاقم الأزمة المائية المتفاقمة.

فلسطين مدينة خانيونس قطاع غزة جيش الإحتلال خيام النازحين

