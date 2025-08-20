استمر لعدة ساعات .. هجوم لـ كتائب القسام على قوات الاحتلال في خانيونس

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، هجوم مقاتليها صباح اليوم على موقع مستحدث لقوات الإحتلال جنوب شرق خانيونس، بقوة قسامية قوامها فصيل مشاة.

وقالت كتائب القسام في بيان لها : اقتحم المجاهدون الموقع واستهدفوا دبابات ميركافا 4 بعبوات شواظ وعبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105.

وأشارت كتائب القسام، إلى أن عدد من المجاهدين إقتحموا المنازل واجهزوا بداخلها على عدد من جنود الاحتلال من المسافة صفر.

وأضافت القسام: تمكن المجاهدون من قنص قائد دبابة ميركافا 4 وإصابته إصابة قاتلة والمواقع المحيطة بقذائف الهاون.

واختتمت القسام بيانها قائلة : استمر الهجوم لعدة ساعات ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.