القسام تعلن تفجير جرافة عسكرية للاحتلال شرقي غزة

تواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام ونصف.

و أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، عن استهداف مجاهديها جرافة عسكرية إسرائيلية شرقي مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام: "استهدفنا جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم" مساء أمس الثلاثاء في محيط منتزه المحطة شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة"، و ذلك في منشور عبر صفحتها في "تليجرام".