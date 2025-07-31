قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإعلام الفلسطيني: مصر هي قلب الأمة العربية والحاضنة للقضية الفلسطينية
البيت الأبيض: ترامب إنسان ذو قلب كبير يحاول إنهاء أزمة غزة
شركة عقارية وهمية.. سقوط شبكة نصب احتالت على رجل أعمال في 16 مليون جنيه
الرئيس السيسي وستارمر: الاعتراف بدولة فلسطين على رأس أولويات مباحثات القاهرة ولندن
اتخانقت مع مذيعة .. القبض على البلوجر أم مكة في مدينة الإنتاج الإعلامي
بعد اجتماعهما مع نتنياهو.. ويتكوف وسفير واشنطن يزوران غزة لتقييم الأوضاع ميدانيا
نجم الأهلي يصدم الإدارة بطلب مفاجئ قبل رحيله.. ماذا فعل؟
البيت الأبيض: الإدارة الأمريكية تحبذ إدراج جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية
مصطفى بكري منفعلا: خلي حد يقرب من الحدود المصرية هنقطع رجله ورجل اللي بيقف وراه
الفلسطينيون يتضورون جوعا.. نائبة بالبرلمان الأوروبي: مؤسسة غزة الإنسانية فخ للموت
عمرو الجزار: تظاهرات الإخوان في تل أبيب تؤكد تعاونهم الصريح مع الاحتلال
البيت الأبيض: ترامب يعتزم اعتماد خطة مساعدات جديدة بعد زيارة ويتكوف لغزة غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية في جباليا شمال غزة

القسام
القسام
قسم الخارجي

أعلنت كتائب القسام اليوم الخميس، عن تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية في بلدة جباليا شمالي غزة، في إطار مواجهة عدوان الاحتلال على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان لها نشرته عبر صفحتها في "تليجرام": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تفجير عبوة أرضية شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بالقرب من المسجد العمري في بلدة جباليا شمالي القطاع بتاريخ 28-07-2025".

وأضافت "تواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام ونصف".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني، إلى جانب فرض حصار على القطاع منذ مارس الماضي تسبب في استشراء المجاعة بين أهل غزة. 

كتائب القسام تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية جرافة عسكرية إسرائيلية شمال غزة حماس طوفان الأقصى جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سفاح التجمع والضحايا

أم شهد شريكة سـ فاح التجمع.. جامعته واستقطبت له الفتيات وخدعت القاصرات

الإيجار القديم

انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها

المتهمون فى مشاجرة القليوبية

أنا دولة أنا قانون .. مشاجرة في القليوبية تنهي أسطورة ضابط فيك

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

أزمة وفاء عامر

تفاصيل مثيرة للجدل.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن أزمة وفاء عامر

عيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى سعر.. سعر الذهب يواصل الهبوط القاسي

عيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة.. سعر الذهب يواصل الهبوط القاسي

سعر استمارة البطاقة الشخصية

العادية بـ 60 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية 2025 في السجل المدني

انتخابات مجلس الشيوخ

التصويت أو الغرامة.. 500 جنيه لمن يتخلف عن المشاركة في الانتخابات دون عذر

ترشيحاتنا

توقيع بروتوكول تعاون

الهيئة القبطية الإنجيلية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة دمنهور لتعزيز الوعي البيئي ومواجهة التغيرات المناخية

مهرجان الصيف الدولي

7 أغسطس.. مكتبة الإسكندرية تطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي بدورته الثانية والعشرين

علوم البحار

علوم البحار يوضح مدى تأثير زلزال روسيا وتسببه في اضطرابات واضحة رصدت من الإسكندرية

بالصور

كوب ماء بارد.. اكتشف مشروبات مفيدة لتهدئة ضربات القلب

ضربات القلب
ضربات القلب
ضربات القلب

تمنع السرطان وتحسّن البروستاتا وتعالج الاكتئاب.. 14 فائدة لبذور اليقطين

بذور اليقطين
بذور اليقطين
بذور اليقطين

مش هتشتري شيبسي تاني.. طريقة تحضير «برينجلز» في المنزل بطعم خطير

طريقة تحضير شيبسي برينجلز
طريقة تحضير شيبسي برينجلز
طريقة تحضير شيبسي برينجلز

أشهر 5 أمراض جلدية في الصيف .. تعرف على طرق علاجها

الأمراض الجلدية في فصل الصيف
الأمراض الجلدية في فصل الصيف
الأمراض الجلدية في فصل الصيف

فيديو

بوستر أغنية "أنا اللى مشيت " لمي فاروق

مي فاروق تطرح ثامن أغاني ألبومها “أنا اللى مشيت”

خلاف شهيرة وبنتها

ليه الناس بقت وحشة.. حقيقة خناقة رانيا محمود ياسين ووالدتها شهيرة

كارمن سليمان

كارمن سليمان تطرح رابع أغاني ألبومها "صعبتها على اللى بعدي"

المطرب مونين

الفنان السعودي مونين يطرح "حياتي صارت ما هي هيا" استعدادًا للمشاركة في جائزة GRAMMY

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد