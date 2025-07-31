كتائب القسام تعلن تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية في جباليا شمال غزة

أعلنت كتائب القسام اليوم الخميس، عن تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية في بلدة جباليا شمالي غزة، في إطار مواجهة عدوان الاحتلال على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان لها نشرته عبر صفحتها في "تليجرام": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تفجير عبوة أرضية شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بالقرب من المسجد العمري في بلدة جباليا شمالي القطاع بتاريخ 28-07-2025".

وأضافت "تواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام ونصف".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني، إلى جانب فرض حصار على القطاع منذ مارس الماضي تسبب في استشراء المجاعة بين أهل غزة.