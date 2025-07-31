بعد اجتماعهما مع نتنياهو.. ويتكوف وسفير واشنطن يزوران غزة لتقييم الأوضاع ميدانيا

أعلنت المتحدثة بإسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الخميس أنه من المقرر أن يزور السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، غزة غدا الجمعة، بعد لقائهما برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل لمناقشة سبل توفير الغذاء والمساعدات لغزة.

وقالت المتحدثة بإسم البيت الأبيض كارولين ليفيت خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "سيتوجه المبعوث الخاص ويتكوف والسفير هاكابي إلى غزة لتفقد مواقع التوزيع الحالية ووضع خطة لإيصال المزيد من الغذاء، والالتقاء بسكان غزة للاطلاع على الوضع الميداني المتدهور".

وأضافت: "سيُطلع المبعوث الخاص والسفير الرئيس دونالد ترامب فورًا بعد زيارتهما على الوضع الراهن للموافقة على الخطة النهائية لتوزيع الغذاء والمساعدات في المنطقة".

وقال ليفيت: "الرئيس ترامب إنساني ذو قلب كبير، ولهذا السبب أرسل المبعوث الخاص ويتكوف إلى المنطقة في محاولة لإنقاذ الأرواح وإنهاء هذه الأزمة".