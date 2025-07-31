تعليمات عاجلة من ملك المغرب لإرسال مساعدة إنسانية للشعب الفلسطيني

أصدر ملك المغرب الملك محمد السادس، أوامراه بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة.

ووفقا للبيان الصادر من وزارة الخارجية المغربية، فإن الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، أصدر تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة ساكنة قطاع غزة.

وأوضح بيان الخارجية المغربية أن المساعدات يبلغ جمها الإجمالي نحو 180 طنا، وتتكون من مواد غذائية أساسية، ومن الحليب ومواد موجهة بالخصوص للأطفال، وكذا من أدوية ومعدات جراحية لفائدة السكان الأكثر هشاشة. كما تضم أغطية وخيما مهيأة وتجهيزات أخرى.

وسيتم إرسال هذه المساعدة، عبر مسار خاص سيمكن من إيصالها بشكل سريع ومباشر للمستفيدين الفلسطينيين.

وختم البيان المذكور بالتأكيد على أن هذه المبادرة الإنسانية تندرج في إطار التضامن الملموس والمتواصل للمملكة المغربية، وكذا الالتزام الراسخ لملك المغرب، رئيس لجنة القدس، تجاه قضية فلسطين وشعبها الشقيق.