قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة تأمر بتشريح جثمان عم الفنانة أنغام
محمد أبو العينين عن سر وفاء العمال: الولاء بيتربى.. إحنا مبنسبشي فرد لوحده
مبينساش وعوده.. مارسيل كولر يوجه رسالة للنادي الأهلي
موعد مباراة الأهلي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة
محمد أبو بكر بعد ضبط أم مكة وأم سجدة : دعائي استجيب لتنقية المجتمع
موعد بدء الدراسة في المدارس 2026 .. قرارات نهائية من التعليم
ردا على التصعيد الروسي.. ترامب يصدر توجيهات بنشر غواصتين نوويتين |ماذا سيحدث؟
شريكي اتهمني بالجنون.. محمد أبو العينين يكشف كواليس إنشاء أول مصنع سيراميك في مصر
النائب محمد أبو العينين: تمثيل الشعب شرف ومسؤولية والصناعة مفتاح التقدم
علي جمعة: مرافقة النبي في الجنة لا تكون إلا بكثرة السجود
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تعليمات عاجلة من ملك المغرب لإرسال مساعدة إنسانية للشعب الفلسطيني

ملك المغرب
ملك المغرب
قسم الخارجي

أصدر ملك المغرب الملك محمد السادس، أوامراه بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة.

ووفقا للبيان الصادر من وزارة الخارجية المغربية، فإن الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، أصدر تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة ساكنة قطاع غزة.

وأوضح بيان الخارجية المغربية أن المساعدات يبلغ جمها الإجمالي نحو 180 طنا، وتتكون من مواد غذائية أساسية، ومن الحليب ومواد موجهة بالخصوص للأطفال، وكذا من أدوية ومعدات جراحية لفائدة السكان الأكثر هشاشة. كما تضم أغطية وخيما مهيأة وتجهيزات أخرى.

وسيتم إرسال هذه المساعدة، عبر مسار خاص سيمكن من إيصالها بشكل سريع ومباشر للمستفيدين الفلسطينيين.

وختم البيان المذكور بالتأكيد على أن هذه المبادرة الإنسانية تندرج في إطار التضامن الملموس والمتواصل للمملكة المغربية، وكذا الالتزام الراسخ لملك المغرب، رئيس لجنة القدس، تجاه قضية فلسطين وشعبها الشقيق.

ملك المغرب مساعدة إنسانية الملك محمد السادس الشعب الفلسطيني سكان قطاع غزة وزارة الخارجية المغربية لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي لجنة القدس منظمة التعاون الإسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

«الوطنية للانتخابات»: تطور ملحوظ في وعي المواطنين وترسيخ لمفاهيم الديمقراطية

النائب محمد أبو العينين

محمد أبو العينين: الإدارة تبدأ من الانضباط.. وكل عامل يجب أن يعرف واجباته وحقوقه

أرشيفية

"صباح البلد" يرصد تفاصيل طقس السبت 2 أغسطس 2025

بالصور

السيارات الكهربائية تتسبب في تدهور مبيعات كيا خلال 2025

كيا
كيا
كيا

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد