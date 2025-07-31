قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: خطة شاملة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية
رسميًا.. أحمد حسن كوكا ينضم إلى الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر
وزير الدفاع الإسرائيلي: هاجمنا أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله
استخراج جواز سفر لأول مرة في مصر.. الإجراءات والرسوم والمكاتب حسب منطقتك
من القيادة بلا وعي للتعافي.. سائق تاكسي يروي 21 عامًا في براثن الإدمان| فيديو
تحذير من خطر جديد يواجه الأرض بسبب الكائنات الفضائية.. ماذا سيحدث؟
الزمالك يتعاقد رسميا مع الثنائي عدلان لتدعيم صفوف فريق اليد
واشنطن تبلغ مجلس الأمن بضرورة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في هذا الوقت
الاتفاق السعودي يدعم هجومه رسميا بالتعاقد مع أحمد حسن كوكا في صفقة انتقال حر
المركز الكاثوليكي يكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة الراحل لطفي لبيب
الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان البرتغال نيتها الاعتراف بدولة فلسطين
عيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة.. سعر الذهب يواصل الهبوط القاسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: هاجمنا أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي
قسم الخارجي

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس أن جيش الاحتلال قصف أهدافا لحزب الله في لبنان بمنطقة البقاع.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي أنه يهاجم مواقع يحاول حزب الله إعادة تأهيلها، وهو أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله.

وقال كاتس إن أي محاولة من حزب الله لإعادة تأهيل نفسه ستقابل بقوة لا هوادة فيها.

وفي السياق نفسه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أكمل موجة هجمات على مواقع لحزب الله في البقاع وجنوب لبنان، وهاجم بنى تحتية ومخازن وسائل قتالية.

وفي وقت سابق أفاد موقع النشرة اللبناني بأن الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف بسلسلة غارات منطقه الدمشقية ووادي برغز و​الجرمق​ والمحمودية.

وقال موقع "النشرة" إن الطيران الحربي الاسرائيلي حلق فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى تلة الرادار المشرف على شبعا وصولا حتى منطقة العرقوب خراج كفرشوبا الهبارية كفرحمام والبقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح وخاصة فوق مرتفعات البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح والمرتفعات المشرفة على الأراضي السورية المحتلة في الجهة المقابلة، ويتزامن ذلك مع تحليق مماثل فوق منطقة الجولان السوري المحتل حيت يتواجد مواقع القوات الاسرائيلية.

وزير الدفاع الإسرائيلي حزب الله الصواريخ الدقيقة جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سفاح التجمع والضحايا

أم شهد شريكة سـ فاح التجمع.. جامعته واستقطبت له الفتيات وخدعت القاصرات

المتهمون فى مشاجرة القليوبية

أنا دولة أنا قانون .. مشاجرة في القليوبية تنهي أسطورة ضابط فيك

الإيجار القديم

انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها

أزمة وفاء عامر

تفاصيل مثيرة للجدل.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن أزمة وفاء عامر

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

سعر استمارة البطاقة الشخصية

العادية بـ 60 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية 2025 في السجل المدني

البلوجر هدير عبدالرازق

أزمات متتالية لـ هدير عبدالرازق .. زواج عرفي وفيديوهات مخلة وعلقة موت

هل المتوفى بسبب السرطان يُعتبر من الشهداء

هل المتوفى بسبب السرطان يُعتبر من الشهداء؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه

زوجي مقصر فى مصاريف البيت بسبب السجائر .. هل آخذ من ماله؟ أمين الفتوى يجيب

الحر الشديد

منها حُسن معاملة الزوجة.. خالد الجندي: هذه أفضل أنواع الرحمة في الحر الشديد

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الفهم الدقيق للمعنى يساعد في استنباط الأحكام الشرعية الصحيحة

بالصور

أشهر 5 أمراض جلدية في الصيف .. تعرف على طرق علاجها

الأمراض الجلدية في فصل الصيف
الأمراض الجلدية في فصل الصيف
الأمراض الجلدية في فصل الصيف

فركش Just You ثالث حكايات ما تراه ليس كما يبدو | صور

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

مفاجأة في فنجانك .. القهوة قد تساعد مرضى السكري على التعافي بشروط

فوائد تناول القهوة لمرضى السكري
فوائد تناول القهوة لمرضى السكري
فوائد تناول القهوة لمرضى السكري

أحلى حلا للصيف بالتفاح والقرفة .. إليك طريقة عمل وصفتين مختلفتين

التفاح والقرفة
التفاح والقرفة
التفاح والقرفة

فيديو

المطرب مونين

الفنان السعودي مونين يطرح "حياتي صارت ما هي هيا" استعدادًا للمشاركة في جائزة GRAMMY

حمزة نمرة والملحن محمدي

حمزة نمرة يتصدر الترند بأغنيته "شيل الشيلة"

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

مخـ درات.. تطور جديد في واقعة طفـ ل المرور

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مصر.. التاريخ والعنوان

المزيد