السعودية ترحب بإعلان البرتغال عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان البرتغال عن بدئها بالإجراءات التي تمهد لاعترافها بالدولة الفلسطينية في شهر سبتمبر المقبل.

وأكدت المملكة في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية على أن هذه الخطوة الإيجابية تدعم مسار تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام.

وجددت السعودية بحسب البيان دعوتها لكافة الشركاء حول العالم باتخاذ خطوات مماثلة حيال الاعتراف بالدولة الفلسطينية للوصول إلى السلام العادل والشامل.

يذكر أن عدد من الدول أعلنت خلال الأيام الماضية عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأبرزهم فرنسا والبرتغال ومالطا وكندا.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول إنه "في ضوء التهديدات العلنية بضم الضفة الغربية من قِبل بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، فإن عددًا متزايدًا من الدول الأوروبية مستعد للاعتراف بدولة فلسطين دون مفاوضات مسبقة".