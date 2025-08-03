"القسام" ترد على طلب نتنياهو لإدخال الطعام للرهائن المحتجزين في غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، استعدادها للتعامل بإيجابية مع أي طلب يقدمه الصليب الأحمر بشأن إدخال المواد الغذائية والأدوية إلى الرهائن في قطاع غزة، بحسب "سكاي نيوز عربية".



وقالت الحركة: "لا نتعمد تجويع المحتجزين لكنهم يأكلون مما يأكل عموم الفلسطينيين ولن يحصلوا على امتياز خاص في ظل التجويع والحصار".

وتابعت: "نشترط فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء لسكان غزة من أجل التجاوب مع طلبات الصليب الأحمر".

وأضافت حماس: "على إسرائيل وقف عملياتها الجوية أثناء تسليم المساعدات للرهائن".

و طلب ، منذ قليل، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي من رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة، جوليان ليريسون، المشاركة في تقديم الغذاء والرعاية الطبية للرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وأكد نتنياهو ليريسون، أن "كذبة حماس بشأن التجويع تجد صدى عالميا، بينما التجويع الممنهج يستهدف رهائننا الذين يعانون من انتهاكات جسدية ونفسية وحشية. لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الصور المروعة".

وأضح مكتب نتنياهو أن "رئيس الوزراء تحدث مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في المنطقة وطلب مشاركته في توفير الطعام لرهائننا وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم".

وأوضح نتنياهو أنه طلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل للمساعدة في الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مشددا على أن هذا الطلب يأتي لأسباب إنسانية.

