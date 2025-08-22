قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إبادة جماعية موثقة.. بيانات الجيش الإسرائيلي تؤكد: وفيات المدنيين في غزة بلغت 83%

شهداء غزة
شهداء غزة
ناصر السيد

تشير أرقام من قاعدة بيانات سرية للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى أن خمسة من كل ستة فلسطينيين قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية في غزة كانوا مدنيين، وهو معدل شهدناه في العقود الأخيرة من الحروب.

العدوان على غزة

وحتى مايو الماضي، وبعد 19 شهرًا من بدء العدوان على غزة، أدرج مسؤولو الاستخبارات الإسرائيلية 8900 مقاتل من حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني على أنهم قتلى أو "ربما قتلى"، وفقًا لتحقيق مشترك أجرته صحيفة الجارديان البريطانية، ومجلة +972 الإسرائيلية الفلسطينية، وصحيفة "لوكال كول" العبرية.

في ذلك الوقت، استشهد 53 ألف فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية، وفقًا للسلطات الصحية في غزة، وهي حصيلة شملت مقاتلين ومدنيين. 

ولم تُشكل نسبة المقاتلين الواردة أسماؤهم في قاعدة بيانات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية سوى 17% من الإجمالي، مما يشير إلى أن 83% من القتلى كانوا مدنيين.

الضحايا من المدنيين والمسلحين

هذه النسبة الظاهرة للمدنيين إلى المقاتلين بين القتلى مرتفعة للغاية في الحروب الحديثة، حتى بالمقارنة مع الصراعات المشهورة بالقتل العشوائي، بما في ذلك الحربين الأهليتين السورية والسودانية.

صرحت تيريز بيترسون من برنامج أوبسالا لبيانات الصراعات، الذي يتتبع الخسائر المدنية حول العالم: "ستكون هذه النسبة من المدنيين بين القتلى مرتفعة بشكل غير عادي، لا سيما أنها مستمرة منذ فترة طويلة". 

وأضافت: "إذا ركزت على مدينة أو معركة معينة في صراع آخر، فقد تجد معدلات مماثلة، ولكن نادرًا ما تجدها إجمالًا".

في الصراعات العالمية التي يتتبعها برنامج أوبسالا لبيانات الصراعات منذ عام 1989، شكل المدنيون نسبة أكبر من القتلى فقط في سريبينيتسا - وإن لم يكن في حرب البوسنة بشكل عام - وفي الإبادة الجماعية في رواندا، وخلال الحصار الروسي لماريوبول عام 2022، وفقًا لبيترسون.

يقول العديد من الباحثين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان في مجال الإبادة الجماعية، بمن فيهم أكاديميون وجماعات حقوقية إسرائيلية، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مستشهدين بالقتل الجماعي للمدنيين والتجويع القسري.

لم يُشكك الجيش الإسرائيلي في وجود قاعدة البيانات أو في البيانات المتعلقة بوفيات حماس والجهاد الإسلامي عندما تواصلت معه "لوكال كول" ومجلة +972 للتعليق. 

وعندما طلبت صحيفة الجارديان التعليق على البيانات نفسها، قال متحدث باسمها إنهم قرروا "إعادة صياغة" ردهم.

وقال البيان إن "الأرقام الواردة في المقال غير صحيحة"، دون تحديد البيانات التي شكك فيها الجيش الإسرائيلي. 

كما قال إن الأرقام "لا تعكس البيانات المتوفرة في أنظمة جيش الدفاع الإسرائيلي"، دون تفصيل أي أنظمة.

حماس والجهاد الإسلامي

تضم قاعدة البيانات أسماء 47,653 فلسطينيًا يُعتبرون ناشطين في الجناحين العسكريين لحماس والجهاد الإسلامي. يستند هذا التقرير إلى وثائق داخلية، على ما يبدو، من الجماعات التي استولت عليها في غزة، ولم تطلع عليها صحيفة الغارديان أو تتحقق منها.

أفادت مصادر استخباراتية متعددة مطلعة على قاعدة البيانات أن الجيش اعتبرها الإحصاء الوحيد المعتمد لضحايا المسلحين.

كما أفاد موقع "لوكال كول" أن جيش الاحتلال يعتبر حصيلة وزارة الصحة في غزة موثوقة، ويبدو أن الرئيس السابق للمخابرات العسكرية استشهد بها مؤخرًا، على الرغم من أن السياسيين الإسرائيليين يرفضون هذه الأرقام بانتظام باعتبارها دعاية.

قد تُقلل كلتا قاعدتي البيانات من تقدير أعداد الضحايا فوزارة الصحة في غزة لا تسرد سوى أسماء الأشخاص الذين تم انتشال جثثهم، وليس الآلاف المدفونين تحت الأنقاض. 

المخابرات العسكرية الإسرائيلية

ولا تعلم المخابرات العسكرية الإسرائيلية بجميع وفيات المسلحين أو جميع المجندين الجدد. لكن قواعد البيانات هذه هي التي يستخدمها الضباط الإسرائيليون للتخطيط للحرب.

قال مصدر استخباراتي إسرائيلي رافق القوات على الأرض: "يُرقّى الناس إلى رتبة إرهابي بعد وفاتهم. لو استمعتُ إلى اللواء، لتوصلتُ إلى استنتاج أننا قتلنا 200% من عناصر حماس في المنطقة".

وقال إسحاق بريك، وهو جنرال متقاعد، إن الجنود الإسرائيليين في الخدمة يدركون أن السياسيين يبالغون في تقدير عدد قتلى حماس. 

الاحصائيات الإسرائيلية خدعة كبيرة

قدّم بريك المشورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بداية الحرب، وهو الآن من أشد منتقديه. وأضاف: "لا توجد أي صلة على الإطلاق بين الأعداد المعلنة وما يحدث بالفعل. إنها مجرد خدعة كبيرة".

كان بريك قائدًا للكليات العسكرية الإسرائيلية، وقال إنه ظل على اتصال بالضباط في الخدمة. ووصف لقاءه بجنود من وحدة لتحديد هوية الفلسطينيين الذين قُتلوا في غزة، والذين أخبروه أن "معظمهم" كانوا مدنيين.

رغم أن جزءًا كبيرًا من غزة قد دُمّرَ بالكامل، وقُتل عشرات الآلاف، تُدرج قاعدة البيانات السرية ما يقرب من 40 ألف شخص يعتبرهم الجيش مسلحين، وما زالوا على قيد الحياة.

أشارت تقديرات الخسائر الصادرة عن أعضاء حماس والجهاد الإسلامي إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يُضخّمون عدد القتلى في تصريحاتهم العلنية، وفقًا لما ذكره المحلل الفلسطيني محمد شحادة.

بحلول ديسمبر 2024، قُدّر عدد القتلى من الجناحين العسكري والسياسي لكلا الحركتين بـ 6500 قتيل، وفقًا لما أخبره به الأعضاء. 

وأضاف: "تُوسّع إسرائيل الحدود لتتمكن من تعريف كل شخص في غزة بأنه من حماس. كل هذا قتلٌ لحظي لأغراض تكتيكية لا علاقة لها بإخماد تهديد".

