إعلام إسرائيلي: 4 ألوية عسكرية تنفذ مناورة برية على أطراف مدينة غزة

كشف إعلام إسرائيلي عن تنفيذ 4 ألوية عسكرية من جيش الاحتلال مناورة برية على أطراف مدينة غزة، وذلك في ظل التصعيد العسكري المستمر في المنطقة.

وأكدت قناة "القاهرة الإخبارية" أن المناورة تتم في المناطق الحدودية المحاذية للقطاع، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الهدف أو التوقيت المحدد للعملية.

الجيش الإسرائيلي يجري مناورات وممارسات عسكرية

ويأتي هذا التحرك في وقت حساس، حيث يستمر الجيش الإسرائيلي في إجراء مناورات وممارسات عسكرية على عدة جبهات، ما يثير المزيد من التساؤلات حول تطورات الوضع الميداني في قطاع غزة.