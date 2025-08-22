استقالة وزير الخارجية الهولندي بعد فشله في فرض عقوبات ضد إسرائيل

استقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب اليوم الجمعة بعد فشل اجتماع مجلس الوزراء في الاتفاق على عقوبات ضد إسرائيل.

صرح فيلدكامب لوكالة الأنباء الهولندية (ANP) بعد وصول نقاش مجلس الوزراء حول فرض عقوبات محتملة على إسرائيل إلى طريق مسدود: "أرى أنني غير قادر بما يكفي على اتخاذ إجراءات إضافية فعالة لزيادة الضغط على إسرائيل".

في الشهر الماضي، أعلن فيلدكامب أن الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين، إيتامار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، غير مرحب بهما في هولندا.

وصرح يوم الخميس بأنه يرغب في اتخاذ المزيد من الخطوات ضد إسرائيل، لكنه أقر لاحقًا بأنه يفتقر إلى الثقة في قدرته على التصرف بفعالية في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وأضاف الوزير أن الخطوات التي اقترحها "نوقشت بجدية" لكنها واجهت مقاومة في اجتماعات مجلس الوزراء المتتالية.

قال: "أشعر بالقيود في تحديد المسار الذي أراه ضروريًا كوزير للخارجية".

كانت هولندا من بين 21 دولة وقّعت بيانًا مشتركًا يوم الخميس، يدين موافقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية، ووصفه بأنه "غير مقبول ومخالف للقانون الدولي".