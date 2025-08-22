ترامب: نفعل ما بوسعنا للإفراج عن الرهائن بغزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس أن الوضع الحالي في قطاع غزة يجب أن ينتهي، مضيفا أن واشنطن تفهل ما بوسعها للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.



وقال الرئيس الأمريكي أنه يمهل أوكرانيا وروسيا أسبوعين لإحداث تقدم، مرجحا المشاركة في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

وأوضح ترامب أن الأسبوعان المقبلان سيحددان اتجاه الأحداث بشأن أوكرانيا، وسنرى من المسؤول عن الحرب في أوكرانيا وقد اختار نهجا آخر مع روسيا.

وأكد الرئس ترامب أنه ليس سعيدا بقصف روسيا مصنعا أمريكيا بأوكرانيا، أو استهداف أوكرانيا خط "دروجبا" النفطي الروسي.



يأتي ذلك بعد مرور أسبوع على قمة ألاسكا التي جمعت ترامب وبوتين، لبحث سبل وقف الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022، وأعقب هذه القمة، اجتماع رفيع المستوى بين ترامب وقادة أوروبا لبحث نفس الأمر.