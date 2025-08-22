قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاسيميرو يدخل دائرة اهتمامات اتحاد جدة بتوصية من بنزيما
استغاث بوزير الثقافة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتنحى عن قضاياها بعد عودتها لـ حسام حبيب
العلماء يحذرون من عاصفة شمسية قوية تهدد الأرض.. ماذا يحدث؟
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
الجامعة العربية: نؤيد بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها
طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب
يسري جبر: النبي حدد 6 أجناس ربوية في التعاملات التجارية
عودة الموجة الحارة .. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس السبت والأحد
حسام موافي يكشف عن كنز حقيقي للإنسان.. يُفتح في هذا الوقت
5 فئات تصرف الدعم النقدي المشروط.. تعرف عليها
أمين تنظيم الجيل: إعلان المجاعة في غزة جرس إنذار لكارثة إنسانية خطيرة
سعر الريال السعودي مساء اليوم 22-8-2025
أخبار العالم

إسرائيل تدرس تقليص مياه شمال غزة وتحويلها للجنوب تمهيدًا لتهجير واسع للسكان

العطش يهلك اهالي قطاع غزة
العطش يهلك اهالي قطاع غزة
القسم الخارجي

كشفت هيئة البث العبرية، الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس خطوات تعديل كميات المياه المُخصصة لشمال قطاع غزة، إلى جانب إصلاح خطي مياه مباشرين إلى جنوب القطاع، في ظل تصاعد التوترات بشأن خطة تهجير الفلسطينيين من مدينة غزة في إطار جهود لحيازة السيطرة الكاملة على القطاع.

ووفقًا للهيئة، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن استعدادات حكومية لمخطط يهدف إلى تهجير مئات آلاف السكان من شمال غزة نحو الجنوب. 

ويظهر أن هذه الإجراءات حظيت بموافقة القيادة السياسية في تل أبيب، في سياق سياسات تمسّ أمن الحياة اليومية للفلسطينيين في القطاع.

وتُعد خطوة تقليص الإمدادات المائية عنصرًا جديدًا في سياسة استخدام العطش كسلاح ضمن “حرب الإبادة الجماعية”، التي تندرج ضمن سياسات صارمة تشمل التجويع ومنع مرور المعونات الإغاثية الضرورية إلى سكان غزة.

منذ يناير 2025، قطعت إسرائيل توريد المياه عبر شركة "ميكروت"، التي تُعَدّ أحد "المصادر الأساسية" للمياه في قطاع غزة. 

وفي 9 مارس 2025، أوقفت إسرائيل تشغيل خط الكهرباء الرئيسي الذي يغذي محطة تحلية المياه المركزية قرب مدينة دير البلح في وسط القطاع، ما عرقل إنتاج كميات كبيرة من مياه الشرب وساهم في تفاقم الأزمة المائية المتفاقمة.

قطاع غزة الحكومة الإسرائيلية خطة تهجير الفلسطينيين الإبادة الجماعية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

الشيخ محمد حسن الصعيدي

صوته يسكن القلوب قبل الآذان.. صدى البلد يكرم الشيخ محمد حسن الصعيدي .. فيديو وصور

خطيب المسجد النبوي

السعيد من ارتدى أثوابها .. خطيب المسجد النبوي يوصي بهذه الطاعة بكل الأوقات

أذكار المساء كاملة

أذكار المساء كاملة.. ردد أفضل 7 أدعية تجمع لك خير الدنيا والآخرة

التغذية الموجهة ضد التهاب المفاصل .. أطعمة تقلل الألم وتعزز صحة الغضاريف

أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل

تظهر على الوجه.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول

علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه

لمواجهة الطقس الحار.. أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

سعره أكثر من 5 آلاف دولار .. أغلى برجر في العالم

أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

