عاصفة ضد إسرائيل .. دول أوروبية وعربية تستدعي سفراء تل أبيب احتجاجًا على خطط الاستيطان
لا يراعي حرمة للدين ولا للإنسان.. الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بنيجيريا
توك شو| الوزير: استمرار التعاون والتوافق بين مصر والسعودية مكسب كبير للمنطقة.. والأرصاد تحذر من طقس السبت والأحد
رسالة للإدارة الأمريكية.. نتنياهو: السيطرة على غزة الخيار الأخير حال فشل المحادثات
منا مصرفش على البيت وانتي تجيبي مكياج | تعليق مثير لأشرف عطية على الهواء
طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة
مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت بالدوري
الطفل الصغير.. هكذا علقت شقيقة محمد صلاح على تتويجه بأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي
بعد بريطانيا .. فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي رفضًا لمخطط E1
قانون المسنين يُنصف الأضعف | إقامة حرة ورعاية كاملة على نفقة الدولة
تذبذب أسعار الذهب اليوم الخميس .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
السوق يترقب والمستثمرون يتحفزون.. ماذا يخبئ المركزي الخميس القادم؟
أخبار العالم

عاصفة ضد إسرائيل .. دول أوروبية وعربية تستدعي سفراء تل أبيب احتجاجًا على خطط الاستيطان

نتنياهو يواجه نفور عالمي باستدعاء سفراء حكومته بسبب خطة احتلال غزة
أخبار العالم

أثار قرار إسرائيل الموافقة على خطة توسيع الاستيطان في منطقة "E1" بين القدس و"ماعاليه أدوميم" استياء عميقًا دوليًا، ما دفع عددًا من الدول للاعتراض الدبلوماسي، بما في ذلك استدعاء سفراء إسرائيل لديها.

وفي 21 أغسطس 2025، استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفيرة الإسرائيلية “تسيبي هوتوفلي” إلى لندَن احتجاجًا رسميًا على قرار تل أبيب بشأن مشروع E1. 

ووصف بيان الوزارة الخطة بـ"انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لحل الدولتين"، مؤكدًا أن تنفيذها سيقسّم الضفة الغربية ويقوض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.

وتبعت بريطانيا موقفًا موحدًا لـ21 دولة أصدرت بيانًا مشتركًا يدين الخطوة باعتبارها تهديدًا "جسيمًا" لحل الدولتين، حسبما اشارت صحيفة ذا جارديان البريطانية.

إجراءات دبلوماسية من فرنسا ودول أوروبية أخرى

وأوردت مصادر أن فرنسا، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى أبرزها إسبانيا والدنمارك والسويد، قد استدعت سفراء إسرائيل للتعبير عن استنكارهم للخطة وآثارها على مسار السلام 

وأبلغ المسؤولون الإسرائيليون أن لهجة المخاطبات كانت "قاسية وغير سارة"، في إشارة إلى التصعيد الدبلوماسي غير المسبوق، حسب تايمز أوف اسرائيل.

ردود فعل عربية وإقليمية

وعلى الصعيد العربي، أعربت دول مثل قطر والأردن والعراق والنرويج عن استنكارها العلني للمخطط. ورأت أن الخطوة تمثل خرقًا للقانون الدولي وتهديدًا فعليًا لحل الدولتين مستقبلًا، حسب ذا جارديان.

وتدعو هذه الدول إلى احترام القانون الدولي، ووقف البناء في المناطق المحتلة، وضرورة التراجع عن الخطوة التي تعتبرها ضربة قاتلة لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا 

ويأتي استدعاء السفراء كخطوة رمزية تعكس غضبًا شديدًا، وتسعى إلى توجيه رسالة قوية بأن المجتمع الدولي لا يتسامح مع خطوات أحادية تقوض السلام.

وفي مشهد دبلوماسي متوتر، عبّرت الدول الغربية والعربية عن رفضها القاطع لمخطط "E1"، الذي شكل شرارة أزمة جديدة في ملف السلام.

واستدراج سفراء إسرائيل إلى المشاورات هو تعبير واضح عن رفض تلك الدول للسياسات التي تهدد استقرار المنطقة ومستقبل حل الدولتين، مؤكدين أن التزام إسرائيل بالقانون الدولي هو شرط أساسي لاستعادة الثقة وعودة المسار التفاوضي.

إسرائيل خطة توسيع الاستيطان وزارة الخارجية البريطانية السفيرة الإسرائيلية تسيبي هوتوفلي تل أبيب حل الدولتين سفراء إسرائيل

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

