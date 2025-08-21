قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضن وقبلة على السجادة الحمراء .. من هي أليسيا روسو بطلة مشهد محمد صلاح؟
نتنياهو: صادقت على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حـماس
الوزير: تشغيل جزئي لمصنع 7 لـ الحديد والصلب قريبا
الشوا: قطاع غزة يعيش أسوأ كارثة إنسانية في ظل القصف والنزوح الجماعي
وزير النقل : نعمل على تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والسعودية
محمد رمضان يكشف سبب إلغاء حفله فى سوريا | ويعلن عن مفاجأة لـ أنغام
حبس وغرامة .. الراقصة نورا تواجه عقوبات رادعة بسبب الملابس الخادشة للحياء
تراجع سعر صرف الدولار ختام تعاملات الأسبوع الجاري
التعليم تكشف حقيقة عدم الاعتراف دوليا بشهادة البكالوريا المصرية
أمطار الخير تبهج المعتمرين في رحاب المسجد الحرام | شاهد
إخفاق ممنهج .. الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة لحكومة سوريا المؤقتة | ما القصة؟
توك شو

27 دولة تدعو إسرائيل إلى السماح فورا بدخول وسائل الإعلام الأجنبية لقطاع غزة

رفح
علي مكي

دعت 27 دولة إسرائيل إلى السماح فورا بدخول وسائل الإعلام الأجنبية لقطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

أكد محمد عادل مراسل «إكسترا نيوز» من معبر رفح، أن مئات الشاحنات المصرية المحملة بمختلف المساعدات والمواد الإغاثية لا تزال متكدسة في محيط المعبر من الجانب المصري، في انتظار إشارة الانطلاق باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لإيصال الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

حجم الجهود المصرية المتواصلة

وأشار عادل، خلال رسالته على الهواء، إلى أن هذا التكدس الكبير يعكس حجم الجهود المصرية المتواصلة، حيث تستمر القاهرة في تقديم آلاف الأطنان من الإمدادات الغذائية والطبية عبر قوافل الإغاثة، في إطار دورها الإنساني لدعم ومساندة سكان القطاع المتضررين من الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي خلّفت خسائر فادحة وأوضاعًا إنسانية متفاقمة منذ أكثر من 22 شهرًا، وأن قافلة "زاد العزة"، التي يطلقها الهلال الأحمر المصري، تواصل عملها منذ الثاني من يوليو الماضي وحتى الآن، حيث تم الدفع بأكثر من 1600 شاحنة مساعدات خلال هذه الفترة، في إطار تنسيق محكم لتأمين وصول المساعدات إلى داخل غزة.

غزة رفح إسرائيل

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

نورهان حفظي

مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. وزير العمل يعلق ومقدمة المقترح تكشف الهدف

..

بدء التشغيل التجريبي للخزان الأوسطي لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعي بمحيط حدائق أكتوبر

وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد

وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث ملفات العمل والتعاون المشترك

جولة تفقدية لوزير البترول

وزير البترول: تعظيم طاقات إنتاج البتروكيماويات يحقق قيمة اقتصادية للدولة

بالصور

«فواكه تحرق الدهون».. أنواع تدعم حميتك وتساعد على إنقاص وزنك

فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون
قلق وتوتر كتير في الصيف.. إليك 4 حيل مضمونة للتغلب على المشكلة

القلق
كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

تطعيم الحزام الناري
الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

ما هو الجلوتين؟
الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

