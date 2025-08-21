الرئيس السيسي في السعودية.. مباحثات استراتيجية حول غزة وأمن البحر الأحمر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار نيوم، اليوم الخميس، حيث كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه في زيارة مهمة إلى المملكة العربية السعودية صباح اليوم، تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

تأتي الزيارة في توقيت بالغ الدقة، في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، إذ من المقرر أن تتصدر مباحثات الزعيمين قضايا حيوية مثل الأوضاع في قطاع غزة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر، إضافة إلى دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية

كما تتناول المباحثات المقرر عقدها بمدينة نيوم، "سبل دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية".

ويناقش الزعيمان أيضا "مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة، إلى جانب الملفات المتعلقة بلبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، فضلاً عن أمن البحر الأحمر".